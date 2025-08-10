Centro Democrático critica postura de Petro sobre Venezuela: “usted no está por encima de la ley”

Colombia

El Centro Democrático respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario afirmara que cualquier operación militar que no tenga aprobación de Colombia y Venezuela, es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe.

Según indicaron desde el partido de oposición, el jefe de estado no está por encima de la constitución ni de la ley, por lo que indicaron que ordenar a las Fuerzas Militares “que empuñen armas para defender al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es una traición a la patria”

“No se equivoque, señor Gustavo Petro: usted no está por encima de la Constitución y la ley. Ordenar a las Fuerzas Armadas de Colombia que empuñen las armas para defender al dictador de Venezuela es traición a la patria”.

"No se equivoque, señor Gustavo Petro: usted no está por encima de la Constitución y la ley. Ordenar a las Fuerzas Armadas de Colombia que empuñen las armas para defender al dictador de Venezuela es traición a la patria", respondieron desde el Centro Democrático.

Indican además desde el Centro Democrático que es irresponsable el pretender instrumentalizar a las fuerzas armadas para defender a su homólogo venezolano, por quien Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares.

“No sea irresponsable al pretender instrumentalizar a las Fuerzas Armadas de Colombia, comprometidas con la defensa de la Constitución y el estado de derecho, para defender a un tirano acusado de narcotráfico y líder del Cártel de los Soles, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de US$50 millones”.

Pide entonces la colectividad al presidente Petro que en lugar de tratar de llevar a Colombia a una guerra que calificaron como insensata, “le cuente a los colombianos cuál es su compromiso con el presidente de Venezuela”.