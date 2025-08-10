Cartagena acogió con éxito Expo Indígena 2025, Tres Pueblos, Un Territorio

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Programa de Asuntos Étnicos de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, llevó a cabo con éxito _Expo Indígena 2025, Tres Pueblos, Un Territorio_, un evento que reunió a más de 500 personas durante toda la jornada y que se consolidó como un espacio de encuentro, reconocimiento y dignificación de los pueblos indígenas que habitan el Distrito.

La jornada, que se llevó a cabo en el Camellón de los Mártires, contó con la participación de 14 emprendimientos indígenas de los pueblos Zenú, Inga y Kankuamos, que exhibieron y comercializaron productos con identidad cultural, incluyendo artesanías, gastronomía tradicional, medicina ancestral y creaciones artísticas. Asimismo, se desarrolló el conversatorio “Raíces que Hablan, Saberes Vivos de los Cabildos”, donde líderes y sabedores ancestrales de los diferentes Cabildos Indígenas de la ciudad compartieron sus conocimientos y experiencias con el público.

El evento estuvo acompañado de presentaciones culturales y musicales, destacando la interpretación de una agrupación vallenata que animó la jornada, así como actividades lúdicas para el disfrute de niños, niñas y familias.

“Este es un espacio construido con profundo respeto y compromiso hacia nuestros pueblos indígenas, que representan una parte esencial del alma, cultura y espíritu de nuestra ciudad. Un legado invaluable de sabiduría, identidad y resistencia. Este es un acto de dignificación y una muestra concreta de que Cartagena es una ciudad diversa, y hoy, conmemoramos ese valor”, expresó María del Carmen Torres Pérez, asesora para Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras e Indígenas.

“Este tipo de eventos en la ciudad de Cartagena no son comunes, por eso tienen un valor histórico. Para nosotros representan un acto de reivindicación y una oportunidad para dar visibilidad a los pueblos indígenas. Como Kankuamo, me siento muy complacido y agradecido por este espacio, porque nos permite mostrar que existimos, que seguimos presentes en este territorio y que tenemos mucho que aportar”, dijo Nelson Salas Gutiérrez, coordinador general del pueblo indígena Kankuamos.

El Programa de Asuntos Étnicos agradece a las entidades, organizaciones, dependencias institucionales y a todos los asistentes que hicieron posible esta conmemoración.

Con Expo Indígena 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con la garantía de derechos, el fortalecimiento organizativo y el reconocimiento pleno de las comunidades étnicas, en el marco del Capítulo Étnico del Plan de Desarrollo “Cartagena Ciudad de Derechos”, que marca un hito en el abordaje institucional de la diversidad.