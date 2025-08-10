Alineación planetaria HOY: este es el mejor momento para ver el desfile de 6 planetas este domingo

Este 10 de agosto, un fenómeno estelar único conocido como desfile cósmico o alineación planetaria sucederá en nuestra bóveda celeste. Seis planetas —Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno— se alinearán en el mismo lado del Sol al mismo tiempo. De acuerdo con estimaciones astronómicas, cuatro de ellos (Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno) serán visibles a simple vista.

Aunque no están físicamente alineados en el espacio, este evento ofrece una vista espectacular desde la perspectiva de la Tierra. Científicamente, estos fenómenos son poco frecuentes y muy esperados por astrónomos y aficionados del cielo nocturno.

Dos días después de este evento celestial, el 12 de agosto, Júpiter y Venus alcanzarán su alineación más cercana del año, conocida como conjunción, apareciendo tan cerca que ambos podrían cubrirse con el dedo meñique extendido.

Urano seguirá siendo visible en lo alto del cielo con binoculares o un telescopio, con Neptuno y Saturno cerca, en la constelación de Piscis.

Mejor momento y hora para ver desde Colombia

Este desfile planetario se podrá observar desde ambas mitades del planeta, tanto hemisferio norte como en el sur. Según el portal Star Walk, aunque Mercurio puede favorecer observadores en latitudes del sur, el fenómeno es perceptible desde múltiples regiones, incluida Colombia.

El mejor momento para contemplar la alineación comienza una hora antes del amanecer, cuando el cielo aún está oscuro, y los planetas emergen sobre el horizonte este.

En Colombia, durante este domingo, esa franja estimada podría ser aproximadamente entre las 5:00 a. m. y las 6:00 a. m. Para mejorar la viabilidad, se recomienda buscar lugares con horizonte despejado, lejos de luces urbanas, idealmente en una zona elevada o sin obstáculos. Use una linterna con luz roja para preservar la visión nocturna.

Conviene mencionar que, Venus y Júpiter, los más brillantes, serán fácilmente observables a simple vista, mientras que Urano y Neptuno necesitarán unos binoculares potentes o un telescopio.

Ubicación de cada planeta este 10 de agosto

Mercurio: Aparecerá cerca del horizonte este, justo antes del amanecer, en la constelación de Cáncer. Será el último en salir y estará muy cerca del Sol. Júpiter: Lo encontrarán más arriba, en la constelación de Géminis. Es el segundo planeta más brillante. Venus: También brillará en la constelación de Géminis, cerca de Júpiter. ¡El 12 de agosto, Venus y Júpiter estarán muy cerca, tanto que podrían cubrirlos con el dedo meñique extendido! Urano: Estará en la constelación de Tauro. Aunque en teoría se puede ver a simple vista, es mejor usar binoculares para observarlo. Neptuno: Lo encontrarán en dirección suroeste, en la constelación de Piscis. Necesitarán binoculares potentes para verlo. Saturno: Cerca de Neptuno, también en Piscis, verán a Saturno, que se distingue por su brillo constante y amarillento.

¿Qué es una alineación planetaria?

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio - NASA, este no es un término astronómico y hace referencia al fenómeno que se da cuando varios planetas se reúnen ocasionalmente muy cerca en el mismo lado del Sol al mismo tiempo. Una alineación puede ocurrir entre planetas, con la Luna o con estrellas brillantes.

Tipos de alineaciones:

Alineación planetaria mini – 3 planetas.

Alineación planetaria pequeña – 4 planetas.

Alineación planetaria grande – 5 o 6 planetas.

Gran alineación (completa) – todos los planetas del sistema solar (+ Plutón a veces)

No es una alineación exacta en una línea recta, ya que los planetas se encuentran a diferentes distancias y planos orbitales. Más bien se da una aproximación en la que varios planetas se encuentran cerca en el cielo:

“Desde la Tierra, estamos mirando hacia el interior de ese plano del sistema solar. Vemos el recorrido de los planetas como en una pista de carreras, desde la perspectiva de nosotros mismos como uno de los corredores. Cuando se observa de perfil, este disco se ve como una línea, que denominamos eclíptica o plano de la eclíptica".

Una alineación no tiene efectos físicos sobre la Tierra o los planetas involucrados. Lo que sí representa una gran oportunidad para ver a los planetas cercanos.