Zelenski reclama su papel en la cumbre entre Putin y Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: SAUL LOEB/AFP via Getty Images / SAUL LOEB

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó a la noticia de que los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el próximo viernes y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania “nacen muertas”.

Lea también: Trump y Putin acuerdan una reunión en Alaska el 15 de agosto: estos son los nuevos detalles

“No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz”, advirtió este sábado (09.08.2025) a través de las redes sociales el presidente ucraniano, quien reafirmó que los ucranianos nunca cederán su territorio a Rusia, como había sugerido Trump.

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

El presidente ucraniano se refería así a la reunión que el presidente estadounidense y su homólogo ruso preparan en Alaska el 15 de agosto para intentar poner fin a ese conflicto. “Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete”, dijo Zelenski en su mensaje, en inglés, publicado en X.

El presidente ucraniano había reclamado estar presente en una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra, así como una participación europea.