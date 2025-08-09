Rosa Villavicencio asume oficialmente Cancillería de Colombia tras publicación de su hoja de vida

Colombia

Rosa Villavicencio Mapy, quien se venía desempeñando como canciller encargada tras la salida de Laura Sarabia del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el pasado 9 de julio, ahora asumirá este cargo como canciller en propiedad.

La hoja de vida de la nueva canciller fue publicada en el portal de Aspirantes de la Presidencia de la República en la noche de este viernes 8 de agosto y ahora se está a la espera de que el presidente Gustavo Petro haga el nombramiento oficial.

Hay que recordar que previo a que se oficializara su nueva designación, existía el rumor de que el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, llegara a asumir este cargo. Aún así, fue el mismo jefe de la cartera política quien descartó la posibilidad.

“No, no tengo planeado ser canciller y no depende de mí. Me gustaría pero me voy a quedar en el Ministerio del Interior”, dijo Benedetti hace una semana desde el Congreso de la República.

Rosa Villavicencio ya enfrentó su primer debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes por la implementación del nuevo modelo de pasaportes y el convenio que se firmó entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Ahora, la nueva canciller, cuarta ministra de Relaciones Exteriores en el Gobierno del presidente Gustavo Petro deberá estar al mando de solucionar la reciente tensión diplomática que se desató con Perú, por la soberanía de la Isla Santa Rosa.