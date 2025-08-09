Liga Colombiana

Prográmese acá: Envigado vs. Junior por la fecha 6 de la Liga Colombiana

El cuadro barranquillero quiere seguir en lo más alto como líder del torneo.

Envigado vs. Junior de Barranquilla / Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

Junior de Barranquilla visitará a Envigado este domingo 10 de agosto, en el Polideportivo Sur, a partir de las 3:00 de la tarde. Este duelo corresponde a la jornada 6 de la Liga Colombiana.

Los dirigidos por Alfredo Arias recibieron el comunicado de jugar a puerta cerrada, tras decisión de las autoridades locales que buscarán garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio. Los únicos que podrán asistir al partido son los abonados del equipo envigadeño y para ello deben tener cédula en mano a la hora del ingreso.

“El partido correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, entre Envigado FC y Junior de Barranquilla, se disputará a puerta cerrada el domingo 10 de agosto en el estadio Polideportivo Sur”, comunicó Envigado a través de sus redes sociales.

Así llega Junior a este compromiso

El Tiburón viene de imponerse 2-0 en condición de local ante Boyacá Chicó, con anotaciones de Yeison Suárez (9) y Bryan Castrillón (62).

Con ello, es líder parcial de la tabla con 13 unidades. De los cinco partidos que ha disputado, consiguió cuatro victorias ante Unión Magdalena (4-1), Águilas Doradas (3-2) Deportivo Cali (2-0) y Boyacá Chicó (2-0), además de un empate con Once Caldas (2-2).

Así llega Envigado a este compromiso

Envigado no disputó el compromiso ante Pasto, el cual correspondía a la fecha 5 del torneo, debido a que no logró llegar a tiempo a territorio nariñense. Aún se espera que la Dimayor anuncia la reprogramación del partido.

Con base a esto, el conjunto antioqueño ha logrado una victoria, una derrota y dos empates, lo que lo sitúa en la casilla 11 de la tabla con 5 puntos.

Historial

La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue el pasado 24 de febrero del 2025. Envigado fue quien se quedó con la victoria 2-1, con anotaciones de Bayron Garcés y Steven Cuervo.

