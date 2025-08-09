Mineros de Norte de Santander dudan que acuerdos con el gobierno se cumplan

Norte de Santander.

Aunque Norte de Santander no se sumó al paro nacional de mineros, en el departamento había expectativa por los resultados de las negociaciones entre el gremio y el gobierno nacional.

Sin embargo, la esperanza de que esos acuerdos representen soluciones reales para la región se desvanece entre la desconfianza y la memoria de promesas incumplidas.

Eduardo Torres, vocero del gremio en el departamento, aseguró que uno de los puntos más relevantes del acuerdo -la transición energética para la pequeña minería de carbón- ya estaba contemplado en la Ley 2099 de 2021, pero en casi cinco años no se ha implementado.

“El presidente anuncia algo que ya es ley y que debió aplicarse hace tiempo. No es viable que ahora se presente como una novedad”, sostuvo.

El dirigente minero explicó que este plan implica generar energía a partir del carbón, lo que requeriría la instalación de nuevas plantas termoeléctricas, como las existentes en Tasajero, San Cayetano, y que ese es un proyecto a largo plazo, sin un impacto inmediato.

Además, señaló que incluso si se aumentara la infraestructura, la demanda nacional no sería suficiente para absorber toda la producción, lo que dejaría intacto el problema de la baja en los precios.

A esto se suma, según Torres, que la minería en Norte de Santander es mayoritariamente artesanal, con explotaciones en socavones que tardan entre cinco y diez años en avanzar apenas unos cientos de metros.

“No tenemos una minería a gran escala, y lo que realmente nos golpea es la falta de cupo para exportar y las cargas tributarias, como los aranceles, el IVA y los cobros de la Dian, que hacen cada vez más difícil sostener la actividad”, advirtió.

Con este panorama, el vocero considera que, aunque los acuerdos firmados hayan puesto fin a la protesta nacional, para los mineros nortesantandereanos poco cambiará si el gobierno no pasa de los anuncios a la acción y no atiende de fondo las condiciones económicas y legales que están debilitando al sector.