Gobierno presentó plan integral para transformar los territorios del pueblo Nasa en Putumayo

Colombia.

El plan integral, es un hecho histórico para las comunidades Nasa del Putumayo y para la Política de Drogas de Colombia. Este plan, articula a más de 20 entidades, y tiene como propósito culminar un proceso, que inició hace más de siete años.

Según el informe, el objetivo es que, a través de diversas mesas técnicas, se construyan indicadores de impacto y metas concertadas con las autoridades indígenas, para que cientos de familias puedan transitar hacia alternativas sostenibles, recuperar su territorio y reconstruir el tejido social desde su cosmovisión.

La estrategia incluye transición hacia economías lícitas, restauración ecológica, salud con enfoque ancestral, fortalecimiento de derechos territoriales y proyectos productivos diseñados con la comunidad.

Durante el proceso de presentación del plan, los representantes de las entidades participantes coincidieron en afirmar que este trabajo articulado genera un gran impacto pues representa el Estado en pleno actuando con coherencia territorial, étnica y constitucional.

¿Quiénes coordinan la ejecución?

Ministerior del Interior, Justicia y del Derecho.

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Salud y Protección Social.

Agricultura y Desarrollo Rural.

Defensa.

Agencia de Renovación del Territorio.

Agencia Nacional de Tierras.

Agencia de Desarrollo Rural.

Unidad de Restitución de Tierras.

SENA.

Corpoamazonía.

Consejo Nacional de Estupefacientes.

Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

Instituto Colombiano Agropecuario.

Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Agrosavia.

Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías.

Gobernación de Putumayo.

Alcaldía de Orito.

El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos.