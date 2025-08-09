Gobierno Nacional formalizó más de mil hectáreas a comunidades indígenas y afro

Colombia.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente Gustavo Petro destacó los avances que ha tenido su gobierno en materia de justicia rural.

El mandatario reafirmó la Reforma Agaria y detalló que, durante estos 3 años, han formalizado 1.085.372 hectáreas a comunidades indígenas y afro, ratificando su derecho histórico a la tierra.

“Tal como se había comprometido el presidente Petro, los predios productivos y aquellos colindantes con reservas naturales están quedando en manos de los pueblos ancestrales, para su aprovechamiento y protección ambiental”. Afirmó Olinto Rubiel Mazabuel Quilindo, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras.

Según el informe, la mayor parte del proyecto, se ha materializdo en la creación de 109 resguardos indígenas y la ampliación en otros 80.

La Agencia Nacional de Tierras adquirió 101.515 hectáreas productivas destinadas a la población étnica, una cifra que supera en más de 77 mil hectáreas a lo gestionado en los dos gobiernos anteriores.

Recordemos que, durante la administración de Juan Manuel Santos, se adquirieron 9.945 hectáreas y durante la de Iván Duque, 14.455.