Fallece Breyner López, padre de Beéle: artistas y seguidores se unen en un emotivo homenaje

El mundo de la música urbana se conmueve con la partida de Breyner López, padre del cantante Beéle, quien falleció el pasado 7 de agosto en Barranquilla tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante una diálisis.

La noticia fue confirmada por el productor musical Dímelo King, quien compartió una imagen del artista junto a su padre con un mensaje de solidaridad: “Desde la plataforma de Dímelo King compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil”.

Aunque la relación entre padre e hijo fue marcada por distancias y diferencias, Beéle logró despedirse de su padre en sus últimos momentos, un gesto que ha tocado profundamente a sus seguidores.

En redes sociales, fanáticos y vecinos del barrio Simón Bolívar, donde Breyner vivía, compartieron mensajes emotivos recordando su lucha por el sueño artístico de su hijo.

Además de Dímelo King, otros artistas del género urbano han expresado su apoyo, aunque muchos lo han hecho de forma privada o a través de comentarios en publicaciones. La comunidad artística ha resaltado el legado de Breyner como un padre comprometido, que trabajó incansablemente para que su hijo pudiera estudiar en Bellas Artes y convertirse en cantante.

Días antes de su fallecimiento, Breyner compartió un video promoviendo un bingo comunitario para instalar reductores de velocidad en su calle, demostrando su compromiso con la seguridad de su barrio.