Entre el 11 al 17 de agosto, se desarrollarán cortes de energía de Afinia

Labores de mantenimiento de Afinia en 11 municipios de Córdoba.

Las labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes sectores:

Lunes 11 de agosto

Circuito Barranco de Loba 1 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Barranco de Loba: carrera 10 entre calle 7 calle 8, barrio Santander.

Circuito Bosque 7 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: diagonal 22 entre avenida Bosque (transversal 54) y transversal 52b, barrio Alto Bosque.

Circuito El Carmen 2 de 7:30 a. m. a 4:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: calle 55 con carrera 54, barrio El Tigre.

Circuito El Carmen 2 de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: calle 55 con carrera 22, barrio Montecarmelo.

Circuito El Carmen 2 de 10:25 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 58 con calle 21, barrio Beruche.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mahates; sectores corregimiento: Mandinga y San Cayetano, sectores aledaños a la vía entre Malagana -Mandinga y San Cayetano, Agropecuaria Galaxia. Finca: Villa Angela, Acueducto Mandinga Mahates, San Diego, El Guayabal, Bafin, Villa Sandra, La Bortola, La Esperanza, Paraíso y sectores aledaños.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mahates: zona rural de Mahates, Corregimiento San Basilio De Palenque, Sectores Aledaños A La Vía El Viso-San Pablo.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Arjona; corregimiento Sincerín sectores: calle 4 con carrera 8, calle 3 con carrera 5 Barrio Viejo.

Circuito Ternera 4 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena; barrios: La Florida, Nueva Delhi, Camilo Torres, Maria Cano, Rosedal, La Esmeralda II, Los Santanderes, Sectores Unidos, Nueva Jerusalén, La Sierra, Villa Fanny, Nazareno, La Esmeralda I, El Silencio, San Fernando, Jardines de San Pedro.

Circuito Ternera 6 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 13 con carrera 103, urbanización El Rodeo.

Circuito Zambrano 2 de 5:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zambrano, barrios: San Sebastián, Nuevo Horizonte, Pumarejo, La Iglesia, El Amparo, Centro, Caldas, La Esperanza, Nueva Esperanza, San José.

Circuito Zambrano 3 de 5:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zambrano, Córdoba: zona urbana y rural de los municipios Zambrano y Córdoba, y los Corregimientos San Andrés, Santa Lucia, Sincelejito, Tacamochito, Tacamocho. Circuito Calamar 2 de 5:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Calamar: corregimientos: Barranca Nueva, Barranca Vieja, El Yucal, Hato Viejo (Calamar). cabecera municipio de Arroyo Hondo. corregimientos: Pilón, Monroy (Arroyo Hondo). Corregimiento: san Joaquín (Mahates). Tramo Vía Calamar - Carreto.

Martes 12 de agosto

Circuito Bosque 11 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: calle 39 entre carrera 25 y carrera 28, barrio La Esperanza. Circuito El Carmen 1 de 9:05 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrerea 33d con diagonal 41c, barrio Las Margaritas, diagonal 41 sector barrio Minuto de Dios.

Circuito El Carmen 1 de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: vereda El Bledo sectores: entrada al Bledo, El Totumo, calle 1.

Circuito El Carmen 2 de 7:30 a. m. a 3:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: carrera 56 con calle 21, barrio Las Tunes.

Circuito El Carmen 3 de 9:15 a. m. a 5:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: calle 25 con carrera 43 sector la Gran Vía.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:45 a. m. a 4:45 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: barrio San Pablo sectores: carrera 43a con calle 16, calle 15 con carrera 44.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 7:45 a. m. a 3:45 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo: sectores: vía Talaigua Nuevo - Talaigua Viejo, Talaigua Viejo - Santa Bárbara de Pinto y sectores aledaños. casco urbano y rural: Talaigua Viejo, Patico, Ladera De San Martin, Barro Blanco, El Provenir, Santa Barbara de Pinto, San Pedro y sectores aledaños.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 7:45 a. m. a 3:45 p. m. Se interrumpirá el servicio en Talaigua Nuevo: zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo y de Santa Ana (Magdalena) y las Veredas: Tapia y Batalla.

Circuito Ternera 11 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 79 centre calle 19e y calle 21ª, barrio El Socorro.

Circuito Ternera 11 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrios: El Socorro, Blas de Lezo, Los Caracoles. Circuito Zaragocilla 6 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio buenos Aires sectores: Villa Sandra calle 30, Cavipetrol, Tacarigua, sector manzana 1, transversal 63 sector villa sandra II.

Circuito La Marina 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio Bocagrande, sectores: calle 8 con carrera 8, carrera 3 con calle 8 edificio Montelíbano.

Circuito La Marina 2 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio Bocagrande sectores: avenida San Martín, carrera 2 con calle 12, hotel La Naval, calle 14 con carrera 1, edificio Condesa, Estación de bomberos: El Limbo, hospital Naval, CAI.

Circuito La Marina 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio Bocagrande sectores: bomba Petromil, carrera 4 con calle 33 plaza de La Aduana, Avenida Blas de Lezo.

Circuito Chambacú 6 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, centro histórico: Calle de La Artillería, Calle de La Factoría, Calle Santo Domingo, Calle del Candilejo, Calle Vélez Daniel, Calle de La Inquisición, Calle Baloco, Calle de Los Estribos, Edificio Plaza de Bolívar, Calle del Coliseo, Calle Castelbondo, Edificio Torre del Reloj, Calle de Las Damas, Calle Cochera de La Gobernación, Calle de La Mantilla, Museo Naval del Centro, Calle del Arzobispo, Tesorería Distrital, Consejo de La Judicatura Edificio Calamar.

Circuito Chambacú 7 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena, barrio Centro sectores: Calle de La Universidad, sectores aledaños a antigua Joyería El Onix, Calle San Agustín, Calle del Coliseo, Calle Porvenir, Casa de La Estrella, Calle Estanco del Tabaco, Calle de Ayos, Calle Arzobispado, Calle Estrella, Hotel Casa del Márquez, Universidad de Cartagena.

Miércoles 13 de agosto

Circuito Bosque 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 45 entre diagonales 23 y 25 del barrio Juan XXIII.

Circuito El Carmen 1 de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en el Carmen de Bolívar, sector: vía Arena - Los Charquitos y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 2 de 9:50 a. m. a 5:28 p. m. Se interrumpirá el servicio en el Carmen de Bolívar, barrios: El Paraíso, Las Tunas, Mateo Gómez y La Candelaria.

Circuito El Carmen 2 de 10:15 a. m. a 5:40 p. m. Se interrumpirá el servicio en el Carmen de Bolívar: calle 23 con carrera 44, barrio Juan Fernando Hollman.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Pueblo Nuevo y Galeras (Sucre), San Benito de Abad (Sucre): corregimientos: Tres Puntas, San José de Rivera y Puerto Franco. sectores: Pueblo Nuevo Segundo y Punta Nueva. sectores aledaños a la vía entre Barranco de Yuca- San José de Rivera, Y San José de Rivera - Punta Nueva. Fincas o veredas: Abre El Ojo, Santa Angela, El Paraíso, El Chorro, Oro Verde, Doña Ana, Montevideo, Amelida, Los Pérez, Tres Punta, El Frenillo, El Gato, El Carmen y sectores aledaños.

Circuito Membrillal 6 de 8:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 56 kilómetro 9, zona franca.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Juan de Nepomuceno: calle 7 con carrera 14, barrio Centro.

Jueves 14 de agosto

Circuito Banco III de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Banco (Magdalena): vereda El Salo, sector frente a la iglesia.

Circuito El Carmen 1 de 7:28 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en el Carmen de Bolívar, sectores: vereda San Isidro, Finca Sana Elena y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 2 de 7:50 a. m. a 4:05 p. m. Se interrumpirá el servicio en el Carmen de Bolívar: carrera 43 con calle 22, barrio Juan Fernando Hollman.

Circuito El Carmen 3 de 9:45 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en el Carmen de Bolívar: carrera 38 con calle 27, barrio Los Magos.

Línea 596 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en María La Baja, San Onofre (sucre): zona urbana y rural de María La Baja. Poblaciones: Colu, Correa, El Níspero, Flamenco, Nueva Florida, Ñanguma, Retiro Nuevo, Nueva Esperanza, El Playón, Los Bellos, Corregimientos de San Onofre (Sucre): Sabanas de Mucacal, San Antonio, Labarces, Boca Cerrada. Majaguas, Primero De Julio, San Pablo.

Circuito Nueva Cospique 2 de 9:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 56 con calle 60b, Puerta de Hierro.

Circuito San Martin de Loba 1 de 7:15 a. m. a 3:15 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Martin de Loba: calle 20 con carrera 24, barrio Nuevo Horizonte.

Línea 5103 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Río Viejo, Arenal del Sur, Morales, Regidor: zona urbana y rural de los municipios: Rio Viejo, Arenal Del Sur, Morales. Corregimientos de Rio viejo: Hatillo, Cabadillo, Caimital, Macedonia Norosí. Corregimientos de Arenal del Sur: San Rafael, Buenavista.

Circuito El Regidor de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Regidor; zona Urbana del Municipio Regidor, Corregimiento de Regidor: San Antonio y sectores aledaños a la vía Santa Teresa-Regidor.

Circuito Ternera 14 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio San Pedro sectores: carrera 68b entre calle 30 y calle 30b, calle 30b entre carrera 68 y carrera 70ª.

Circuito Villa Estrella 4 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 64 con carrera 87b, barrio El Pozón.

Circuito Zambrano 3 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Córdoba: acueducto municipal de Córdoba.

Línea 582 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de los municipios: Morales, Simití, Santa Rosa Del Sur, San Pablo. Corregimientos De San Pablo: Cañabrava, Pozo Azul, Santo Domingo.

Circuito Bosque 11 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Pedro de Heredia, calle 31 entre carrera 32a y carrera 31, barrio El Prado.

Circuito El Carmen 3 de 8:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: calle 27 con carrera 31, barrio El Silencio.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: Vereda Emaús, Finca La Fe.

Circuito San Estanislao 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Soplaviento, San Estanislao: Barrios de San Estanislao: San José Puerto Arenal, callejón del Santo, San José, Puerto del Dique. Barrios de Soplaviento: Maracaná, Sector Playas, La Arenita, La Victoria, Ciudadela 2000, El Cañito, La Manga, Villa Esperanza, Zarabanda, El Silencio, Centro.

Circuito San Martin De Loba 1 de 7:10 a. m. a 3:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Martín de Loba: Barrio Cartanga, Entrada A La Mina, Calle 8 de Mayo.

Circuito Ternera 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: carrera 81 entre calle 19 y calle 20, barrio San Fernando.

Circuito Zaragocilla 7 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: barrio La Campiña Sectores: transversal 46 entre diagonal 30 y calle 22, calle 23 entre transversal 46 y transversal 48. carrera 87b manzana 146 sector barrio El Pozón.

Sábado, 16 de agosto

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: calle 11 sector barrio Las Flores, calle 14 con carrera 14 sector plaza, calle 12 con carrera 11 barrio Colon.

Circuito San Francisco (Magangué) de 8:10 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: carrera 4 entre calles 19 y 21 sector Callejón San José.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Corregimiento De Mompox: La Boquilla, Candelaria, Caldera, Guaymaral, San Nicolas, La Lobata, Los Piñones.

Circuito Ternera 7 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 100a Entre Calle 35 Y Calle 36 Sector Barrio San José de Los Campanos.

Domingo, 17 de agosto

Circuito Bosque 7 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: transversal 51 manzana a lote 6 sector urbanización Barlovento.

Circuito Zaragocilla 5 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle 31 Con Carrera 60, Barrio Los Ángeles.

Circuito Mamonal 4 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Mamonal: Sector Abacol.

Circuito Mamonal 1 de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Mamonal: Sector Zona Franca.

Circuito Mamonal 2 de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Cartagena, sectores aledaños a vía Mamonal – Pasacaballo.

Circuito Mamonal 3 de 5:00 p. m. a 5:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Zona Franca Mamonal: Empresa Dow Química de Colombia.