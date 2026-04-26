Comerciante intentó sobornar a policías con $600 mil para evitar un procedimiento en Arjona

En plena Troncal de Occidente, en jurisdicción del municipio de Arjona, un comerciante terminó metido en problemas luego de intentar “arreglar” con dinero lo que debía resolver por la vía legal.

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Según el reporte de las autoridades, la patrulla realizaba controles de rutina cuando detuvo al hombre para verificar la documentación de la motocicleta en la que se movilizaba. Durante la inspección, los uniformados detectaron inconsistencias en el vehículo.

Al verse comprometido, el comerciante habría sacado $600 mil pesos y se los ofreció a los policías con la intención de que no continuaran con el procedimiento.

Lejos de aceptar el dinero, los uniformados actuaron conforme a la ley y procedieron a capturarlo de inmediato por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por este hecho.

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas no solo agravan la situación judicial de quien las comete, sino que también atentan contra la transparencia y la legalidad de los procedimientos policiales.