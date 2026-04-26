Protesta por falta de agua en zona de conurbación generó congestión vehicular en Cartagena

Habitantes de la urbanización Asturias en la zona de conurbación entre Cartagena y Turbaco bloquearon el tráfico en la variante Mamonal – Gambote.

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La protesta se presentó a la altura de la Iglesia Ríos de Vida donde reclamaban la falta del servicio de agua potable desde hace tres días.

Si bien el barrio pertenece a la jurisdicción de Turbaco, el servicio de agua potable es suministrado por Aguas de Cartagena.

El bombeo fue restablecido después de tres horas de bloqueo y la vía fue despejada.