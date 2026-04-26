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26 abr 2026 Actualizado 12:15

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Protesta por falta de agua en zona de conurbación generó congestión vehicular en Cartagena

Habitantes de la urbanización Asturias denunciaron falta de servicio desde hace tres días

Protesta por falta de agua en zona de conurbación generó congestión vehicular en Cartagena

Protesta por falta de agua en zona de conurbación generó congestión vehicular en Cartagena

Protesta por falta de agua en zona de conurbación generó congestión vehicular en Cartagena

Habitantes de la urbanización Asturias en la zona de conurbación entre Cartagena y Turbaco bloquearon el tráfico en la variante Mamonal – Gambote.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La protesta se presentó a la altura de la Iglesia Ríos de Vida donde reclamaban la falta del servicio de agua potable desde hace tres días.

Si bien el barrio pertenece a la jurisdicción de Turbaco, el servicio de agua potable es suministrado por Aguas de Cartagena.

El bombeo fue restablecido después de tres horas de bloqueo y la vía fue despejada.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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