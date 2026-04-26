Protesta por falta de agua en zona de conurbación generó congestión vehicular en Cartagena
Habitantes de la urbanización Asturias denunciaron falta de servicio desde hace tres días
Habitantes de la urbanización Asturias en la zona de conurbación entre Cartagena y Turbaco bloquearon el tráfico en la variante Mamonal – Gambote.
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La protesta se presentó a la altura de la Iglesia Ríos de Vida donde reclamaban la falta del servicio de agua potable desde hace tres días.
Si bien el barrio pertenece a la jurisdicción de Turbaco, el servicio de agua potable es suministrado por Aguas de Cartagena.
El bombeo fue restablecido después de tres horas de bloqueo y la vía fue despejada.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...