Un muerto y cinco heridos en siniestro vial sobre el viaducto en la zona norte de Cartagena

Una mujer falleció en el lugar de los hechos, mientras que cinco personas resultaron lesionadas entre ellas un menor de edad. La víctima fatal fue identificada como Gisela Gómez Acosta, de 30 años de edad.

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De acuerdo con las autoridades, la víctima se movilizaba como acompañante con su pareja sentimental en una de las motos y regresaba de La Boquilla.

El conductor de vehículo particular, quien resultó ileso, habría arrollado a otras personas que se desplazaban en otras dos motos y se descartó que se encontraba en estado de alicoramiento.

Como hipótesis inicial se maneja imprudencia de los motociclistas y falta de distancia de seguridad por parte del conductor del carro.