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26 abr 2026 Actualizado 12:10

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Un muerto y cinco heridos en siniestro vial sobre el viaducto en la zona norte de Cartagena

Un vehículo particular estrelló por detrás a tres motocicletas que se desplazaban hacia el sector de Tierra Baja

Un muerto y cinco heridos en siniestro vial sobre el viaducto en la zona norte de Cartagena

Un muerto y cinco heridos en siniestro vial sobre el viaducto en la zona norte de Cartagena

Un muerto y cinco heridos en siniestro vial sobre el viaducto en la zona norte de Cartagena

Una mujer falleció en el lugar de los hechos, mientras que cinco personas resultaron lesionadas entre ellas un menor de edad. La víctima fatal fue identificada como Gisela Gómez Acosta, de 30 años de edad.

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De acuerdo con las autoridades, la víctima se movilizaba como acompañante con su pareja sentimental en una de las motos y regresaba de La Boquilla.

El conductor de vehículo particular, quien resultó ileso, habría arrollado a otras personas que se desplazaban en otras dos motos y se descartó que se encontraba en estado de alicoramiento.

Como hipótesis inicial se maneja imprudencia de los motociclistas y falta de distancia de seguridad por parte del conductor del carro.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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