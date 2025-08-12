Alcaldía borró polémico mural contra expresidente Álvaro Uribe Vélez en Cartagena

Luego de la polémica generada por un mural pintado en el puente del barrio Las Gaviotas, donde se hacen señalamientos contra el condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Alcaldía de Cartagena decidió borrar el mensaje.

“Uribe culpable”, dos palabras mostradas en la amplia estructura de concreto que según el mandatario de los cartageneros Dumek Turbay, generan confrontación y odio en una ciudad, que busca precisamente manejar un lenguaje de armonía y entendimiento en medio de las diferencias.

“Haremos lo necesario para que no se pueda instalar un tipo de mensaje de estos, y estoy hablando hacia todos los actores políticos. Si se llegara a hacer, porque lo realizan en horas de la madrugada o momentos donde no pueda haber el mismo control de la autoridad pues haremos lo mismo”, aseguró Turbay Paz.

Sobre sanciones de tipo policiva a los responsables de la pintura, no se conocieron detalles.