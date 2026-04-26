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26 abr 2026 Actualizado 16:59

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Un muerto y un herido dejó sicariato en el barrio El Pozón, sector Nuevo Horizonte

Le registran cuatro anotaciones judiciales

Un muerto y un herido dejó sicariato en el barrio El Pozón, sector Nuevo Horizonte

Un muerto y un herido dejó sicariato en el barrio El Pozón, sector Nuevo Horizonte

Un muerto y un herido dejó sicariato en el barrio El Pozón, sector Nuevo Horizonte

En el lugar se presentó el homicidio del señor Henry José Moreno Oviedo, de 33 años de edad, natural de Cartagena, quien falleció en el lugar de los hechos.

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Testigos del sector manifestaron que el occiso se encontraba en vía pública, cuando fue abordado por un sujeto, quien, con arma de fuego le ocasionó varias heridas que le causaron la muerte.

Al occiso le registra cuatro anotaciones judiciales por los delitos de daño en bien ajeno, porte ilegal de armas de fuego, amenazas y hurto calificado.

Durante este hecho un sujeto de 40 años resultó herido, donde es atendido por los galenos.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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