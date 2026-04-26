Cecilia Porras School siembra la primera generación bilingüe de un colegio público de Cartagena

Con risas, juegos y nuevas palabras en inglés, comenzó una transformación histórica en la educación de Cartagena desde sus bases: la primera infancia. En la Institución Educativa Cecilia Porras School, ubicada en el barrio Bicentenario, niños y niñas desde los 3 años ya hacen parte de un modelo educativo que marcará un antes y un después en la formación pública del Distrito.

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El Cecilia Porras School, que abrió sus puertas el pasado 21 de abril, gracias a la articulación entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay Paz; el Ministerio se Vivienda, Ciudad y Territorio; la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pies Descalzos, se destaca porque la apuesta por bilingüismo se consolida desde las bases de la primera infancia.

En total, 152 estudiantes integran el nivel de preescolar: dos cursos de prejardín con 22 niños cada uno, dos de jardín con 27 estudiantes cada uno y dos de transición también con 27 alumnos. Este proceso es liderado por seis docentes altamente calificados, quienes acompañan a los más pequeños en una etapa clave para su desarrollo integral.

El inicio de la primera generación bilingüe de un colegio oficial de Cartagena

Desde las aulas de preescolar del Cecilia Porras School se empieza a escribir una historia inédita: la formación de la primera generación bilingüe egresada de un colegio oficial en la ciudad.

“Realmente se debe empezar con los más pequeños para que un proceso bilingüe tenga éxito, se debe empezar con una inmersión total con los niños de preescolar”, explicó el rector del colegio Mario Figueroa.

Y agregó: “Será la primera generación bilingüe a la vuelta de 13 años con los niños que están hoy en preescolar. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ir desarrollando el modelo que en este momento lo llamamos CLIL: Contenidos y Lenguas Integrados en el Aprendizaje, para que les sea natural aprender cualquier tema en inglés o en otra lengua”.

Este enfoque permite que los estudiantes aprendan simultáneamente contenidos académicos y el idioma, de forma natural, tal como adquieren su lengua materna.

Aprender jugando: una apuesta pedagógica innovadora

En las aulas de prejardín, jardín y transición, el aprendizaje no se limita a la enseñanza tradicional. Por el contrario, se construye a partir de experiencias significativas basadas en el juego, la exploración y la creatividad.

“Más que enseñar conocimientos, diseñamos experiencias de aprendizaje. A través de las rutinas, el juego, las canciones y la literatura, los niños pueden aprender disfrutando y hacer del bilingüismo una oportunidad maravillosa para sus vidas”, afirmó la docente de preescolar, Valeria De Voz.

Este enfoque se complementa con metodologías de vanguardia como el modelo CLIL y el enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), que promueven el pensamiento crítico y la resolución de problemas desde edades tempranas.

“La metodología está basada en el disfrute, en la lúdica. Buscamos que a través de ese disfrute logren un aprendizaje significativo”, señaló Cindy Marimón, docente de transición.

Por su parte, la docente Michelle Molina destacó: “A través del enfoque STEAM y del aprendizaje basado en proyectos, los niños desarrollan el idioma desde sus propias curiosidades. No es solo aprender inglés, es vivirlo en cada experiencia dentro y fuera del aula”.

Para los docentes, este proceso no solo representa un reto pedagógico, sino una oportunidad histórica para la ciudad.

“Estamos recibiendo semillitas que vamos a ver crecer durante 13 años en un entorno bilingüe. Estamos marcando historia desde ya”, expresó Cindy Marimón.

Confianza y esperanza en las familias

El inicio de este modelo educativo también ha generado altas expectativas entre los padres de familia, quienes ven en el bilingüismo una herramienta clave para el futuro de sus hijos.

“Me siento muy feliz y satisfecha por esta gran oportunidad. Mi niña ya ha aprendido los colores y los números en inglés. Es una nueva etapa que les va a abrir muchas puertas”, dijo Ester Gamarra Acuña, madre de una estudiante de transición.

Por su parte, Jesús Cantero, padre de familia destacó: “El bilingüismo es una herramienta grandísima que les abrirá puertas. Cartagena es una ciudad turística y esto va a impactar positivamente a toda la comunidad”.

Con este modelo educativo, el Cecilia Porras School no solo fortalece la infraestructura educativa del Distrito, sino que apuesta por una formación integral desde los primeros años de vida, alineada con las tendencias globales.

Desde el juego, la curiosidad y la exploración, los niños y niñas de preescolar ya comienzan a construir un futuro sin barreras, donde el dominio del inglés será una herramienta natural para su desarrollo personal y profesional.