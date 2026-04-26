Operativo conjunto refuerza la seguridad en Regidor, Bolívar

Mientras la noche cierra sus ojos sobre el municipio de Regidor, en el sur de Bolívar, las autoridades despliegan un operativo conjunto que busca devolverle la calma a sus calles. Uniformados de la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional y la Infantería de Marina, recorrieron distintos sectores estratégicos, llevando a cabo actividades de control y registro en establecimientos abiertos al público, así como verificación de antecedentes a ciudadanos.

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El despliegue se concentró en puntos clave como los puertos fluviales del ferry, zonas comerciales y áreas residenciales, donde el patrullaje mixto hizo presencia constante con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la percepción ciudadana. Durante la jornada, también se destacó la participación del Inspector de Policía y el Comisario de Familia, quienes acompañaron las labores institucionales para promover la convivencia pacífica y estrechar los lazos con la comunidad.

En medio de estas acciones, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar reiteró el compromiso institucional al señalar: “No bajamos la guardia; estamos donde la comunidad nos necesita, trabajando unidos por su tranquilidad”.

Las autoridades reportaron que el operativo se desarrolló sin novedades, reafirmando el compromiso de las fuerzas del orden con la tranquilidad de los habitantes de Regidor.