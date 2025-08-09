El último adiós a Eugenio Baena Calvo en Cartagena

El último adiós a Eugenio Baena Calvo será este sábado en el Cementerio Jardines de Cartagena.

Su cuerpo permanece en la sala número seis de la funeraria Lorduy. Antes se realizara una misa de exequias en la iglesia de la ermita en el barrio pie de la popa de Cartagena a las 2 de la tarde

Eugenio Claver de María Baena Calvo nació el 28 de septiembre de 1953 en el seno de una familia cartagenera y vivió la mayor parte de su vida en el barrio Pie de la Popa en una casa ubicada sobre la Calle Real.

Hijo del reconocido medico Eugenio Baena Falcon y de Emperatriz Calvo de Baena y hermano de Raquel y Marta, estudiante del colegio de La Salle y abogado de la Universidad de Cartagena, más por imposición de su padre que por su verdadero interés: el periodismo. Por eso, al principio, en sus hojas de vida se identificaba como ‘Abogado – Periodista’, pero con el tiempo colocaba solo ‘Periodista’.

“El Bate”, como le decían falleció en la mañana de este viernes 8 de agosto después de permanecer varios días hospitalizado por problemas coronarios que finalmente apagaron su voz.