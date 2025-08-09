Cuatro familias quedan damnificadas por un incendio de cuatro viviendas en Manizales

Los bomberos intentando sofocar el fuego en las viviendas afectadas. Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.

Manizales

Una conflagración provocó daños en cuatro viviendas ubicadas en el barrio Galán, en la capital de Caldas, donde 15 personas quedaron damnificadas, entre ellas, 10 adultos, dos niñas y tres ancianos. Durante la emergencia, dos habitantes sufrieron quemaduras leves, sin requerir traslado a un centro asistencial.

“Recibimos una notificación de un incendio estructura, inmediatamente desplegaos un equipo conformado por 21 unidades bomberiles, dos ambulancias y cuatro vehículos especializados, con el apoyo de bomberos voluntarios, BYR, la Secretaría de Movilidad y la policía metropolitana. Se realizó la respectiva contención y control para evitar que el fuego se extendiera. Como resultado tenemos cuatro casas destruidas, mismo número de familias damnificadas”, indica Diego Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de la capital caldense.

Después de apagar las llamas, las familias afectadas recibieron las ayudas humanitarias entregadas en articulación con la Cruz Roja y estas son acompañadas con apoyo psicosocial por parte de la administración municipal. Precisamente, desde el ente territorial monitorean y supervisan el área donde ocurrió el hecho.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.