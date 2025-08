Martes 5 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El exalcalde de Armenia David Barros quedó a disposición de la Fiscalía luego de que se entregará a las autoridades en la ciudad de Pereira para pagar una condena por 20 años de prisión por varios delitos

En la ciudad de Pereira en las instalaciones de la Defensoría Regional del Pueblo de Risaralda se entregó el exalcalde de Armenia David Barros Vélez que estaba prófugo de la justicia

El abogado del exmandatario Gustavo Adrián Alzate Martínez manifestó a través de redes sociales que “La presentación del exalcalde la motivó sus problemas de salud que lo vienen aquejando de tiempo atrás”

Y agregó “Con referencia al proceso, se adelantó ante las autoridades competentes el Derecho que le asiste de acuerdo a la legislación colombiana de acumulación de penas, el cual fue despachado de manera favorable”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cabe recordar que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira, Risaralda en año 2019 condenó a 20 años de prisión al ex alcalde de Armenia David Barros Vélez no solo por el delito de lavado de activos sino por enriquecimiento ilícito, por no certificar los dineros cerca de 3.000 millones de pesos, que además tenía en cuentas en el extranjero especialmente en los Estados Unidos.

Le puede interesar: Lunes 4 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Precisamente La Defensoría del Pueblo regional Risaralda a través de un comunicado entregó el reporte “el día 4 de agosto de 2025, se presentó en las instalaciones de la Defensoría, en compañía de su familia y su defensor de confianza, David Barros Vélez, exalcalde de la ciudad de Armenia, condenado por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Activos y Peculado por Apropiación”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Añaden que “esto con el fin de solicitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en su entrega a las autoridades de Policía Judicial para el cumplimiento de su condena, pidiendo a esta entidad ser garante del respeto de sus derechos a la dignidad, integridad y trato humano.

Finaliza el comunicado señalando que “En virtud de los anterior, se procedió a su entrega a miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, previa constatación del respeto a sus garantías procesales”

Se espera el pronunciamiento oficial de la Fiscalía General de la Nación sobre la entrega del exmandatario y su traslado a la cárcel la 40 de la ciudad de Pereira.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Comandante encargada de la Policía en el Quindío, Teniente Coronel Claudia Marcela Cañas Peña aclaro los hechos que se presentaron con el hijo del periodista deportivo Luis Fernando El tigrillo Henao en el sector del CAM

La oficial manifestó que la agresión que sufrió el hombre con arma blanca fue debido a una riña que se presentó con un habitante en situación de calle y no un intento de hurto como inicialmente reportaron los familiares del agredido.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 60% de los hurtos en Armenia se registran en zona céntrica y la mayoría son generados por habitantes de calle

Así lo advirtió el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez quien se refirió a los hurtos que se han registrado en los últimos días y que se han concentrado en la capital quindiana.

Destacó que efectivamente han logrado identificar los puntos de mayor complejidad donde la zona centro es donde se presentan en un alto porcentaje los hurtos de la ciudad y lo más complejo por habitantes en situación de calle o consumidores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue enfático en afirmar que es clave articular los esfuerzos entre las administraciones tanto municipales como departamental para contrarrestar esta problemática de la ciudad.

Resaltó que es importante abordar a los habitantes de calle para regresarlos a la ciudad de origen puesto que llegan a Armenia debido a las ayudas de la comunidad y que la droga la consiguen mucho más económico que otras regiones del país.

Asimismo, señaló que contrataron 17 veteranos que fueron parte de la fuerza pública en algún momento y que ahora brindarán estrategias de seguridad con el objetivo de fortalecer el entorno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia investigan caso de presunta corrupción por parte de un agente de tránsito

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales se registró la denuncia de un agente de tránsito que al parecer habría recibido dinero en medio de un procedimiento a un conductor de un vehículo particular.

El caso evidenciado en el video se presentó en la carrera 19 con calle 22 de la ciudad donde un agente de tránsito estaba requiriendo a un conductor y aparentemente está realizando la imposición de un comparendo, sin embargo, el presunto infractor saca de su billetera lo que parece ser un billete y se lo entrega.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño dijo que no puede darse por cierto el hecho pues tienen que surtirse los procesos correspondientes que permitan el total esclarecimiento.

Sostuvo que con base al video que fue obtenido de redes sociales trasladarán el caso a la oficina del departamento de control interdisciplinario para iniciar la investigación correspondiente.

En redes sociales los ciudadanos han denunciado que no es la primera vez que se registran estos hechos y exigen mayor control en el marco de los procedimientos en la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Opiniones divididas en Armenia por el proyecto de fotomultas que fue aprobado en el Concejo de la ciudad

El fin de semana fue aprobado el proyecto que busca autorizar al alcalde para que suscriba un contrato de concesión de algunos de los servicios de tránsito y la implementación de medios tecnológicos para la detección de infracciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto salimos a las calles a consultar a los ciudadanos sobre la situación, unos consideran es importante para generar mayor control debido a las múltiples infracciones que se evidencian en las vías de la ciudad.

Otros sostienen que están en contra de la medida porque considera afectará en gran manera a los conductores y optan por campañas pedagógicas que refuercen las normas de tránsito.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia informa a la ciudadanía, que hoy martes 5 y mañana miércoles 6 de agosto de 2025 se realizará un cierre parcial en la variante Calarcá - La Cabaña (sector Chagualá), debido a trabajos de señalización vial adelantados por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Durante estas jornadas, se presentarán cierres temporales de aproximadamente 20 minutos en los horarios: de 8:15 a. m. a 11:15 a. m. y de 2:15 p. m. a 4:45 p. m.

Las autoridades recomiendan a los conductores programar sus desplazamientos con antelación y atender las indicaciones del personal autorizado en la zona.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras la muerte de un caminante en el Valle de Cocora, las autoridades y los organismos de socorro como la cruz roja en el Quindío entregan recomendaciones para evitar nuevos casos

Recordemos que el caso se registró el fin de semana en el sector de Morrogacho en la vereda Cocora en el municipio de Salento donde un caminante identificado como Arlex Galeano falleció en hechos que son materia de investigación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto la secretaria de Turismo del departamento Juana Gómez entregó recomendaciones a quienes deseen realizar este tipo de actividades para que lo hagan de manera responsable.

Señaló que lo fundamental es tener en cuenta las empresas operadoras con los guías certificados para acompañar el recorrido y si evidencian alguna dificultad de salud lo importante es abstenerse a establecer la actividad para evitar las complicaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Recordó que el parque nacional natural de Los Nevados es sujeto de derechos donde varias entidades son las responsables para garantizar su protección es por eso que llevan a cabo unos puestos de control e información para generar la socialización correspondiente.

Enfatizó que están al tanto de los resultados que entreguen las autoridades de las investigaciones respectivas sobre la causa de la muerte del caminante con el fin de reforzar las acciones y estrategias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la madrugada de hoy martes 5 de agosto se presentó incendio estructural en el corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá en el Quindío.

El alcalde de la villa del Cacique Sebastián Ramos indicó que la conflagración por fortuna no dejó personas heridas, pero sí daños materiales totales en una vivienda y dos más con afectaciones parciales.

El mandatario destacó la oportuna atención por parte de los bomberos del corregimiento, de Calarcá y de Buenavista para evitar que las llamas se extendieran a más viviendas, hoy evaluarán la situación para entregar ayudar a los damnificados entre ellos una mujer y su hijo en condición de discapacidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío adelanta los análisis correspondientes tras el reporte de presencia de espuma en el río Quindío durante el fin de semana, una situación informada por Empresas Públicas del Quindío y algunos ciudadanos.

Desde el mismo momento del reporte, equipos técnicos del área de vertimientos, del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y el Laboratorio de Aguas de la entidad realizaron los muestreos necesarios, enfocados en la detección de metales y la determinación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Estas pruebas, debido a su complejidad, requieren tiempos específicos de laboratorio. Se espera contar con los primeros resultados entre el miércoles y el jueves de esta semana.

El director general encargado de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, entregó un parte de tranquilidad a la comunidad: “En los recorridos que ha realizado nuestro equipo técnico no se han identificado olores inusuales ni sustancias anómalas a simple vista. Las condiciones organolépticas del río Quindío han sido normales hasta el momento. Sin embargo, mantenemos el monitoreo constante”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por fin comenzarán los giros de deudas pendientes de la Nueva EPS a clínicas y hospitales en el Quindío por más de 20.000 millones de pesos, así lo confirmó el secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la secretaría de Infraestructura del Quindío evalúan las medidas para recuperar el coliseo de La Patria de Armenia

Frente al deterioro que presenta el escenario deportivo ubicado en el barrio La Patria de la ciudad, consultamos a Claudia Toro quien es la jefe de infraestructura social de la gobernación del departamento.

Precisamente dio a conocer que hace ocho días recibió un diagnóstico del estado actual del coliseo evidenciando que la estructura como tal es muy buena e incluso la gradería, sin embargo, es clave realizar un mantenimiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reconoció que la complejidad se centra en la cubierta puesto que es la de mayor deterioro por eso están evaluando las medidas para generar la intervención correspondiente.

Explicó que dentro de una mesa de trabajo que se llevó a cabo con diferentes dependencias de la administración departamental analizaron la posibilidad de quitar la cubierta y que el escenario pudiera quedar a cielo abierto, aunque fue clara que no es una decisión que tome la secretaría puesto que solo es una propuesta.

Es de anotar que es una problemática de años atrás y que incluso hubo denuncias por invasiones en la zona de este escenario deportivo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Armenia, James Padilla sostuvo un encuentro con los rectores de las instituciones educativas oficiales del municipio donde se trataron aspectos como: la revisión de proyectos institucionales, la gestión directiva y administrativa, la inversión de recursos en infraestructura y dotación, el Festival de las Artes próximo a desarrollarse, así como los avances en cobertura educativa para la época de matrícula que inicia el próximo bimestre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias al Fondo Municipal de Becas y Subsidios, 110 jóvenes de Armenia hoy viven el sueño de acceder a la educación superior. Esta iniciativa, resultado de la alianza entre la Alcaldía de Armenia y la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, tiene como propósito brindar oportunidades a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 para que logren convertirse en profesionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El registro y sistematización de un trabajo constante realizado durante años con los estudiantes de la Institución Educativa El Naranjal, de Quimbaya, le permitió al docente José Noé Sánchez Sierra, ser reconocido con el tercer puesto, entre más de 250 educadores de toda Colombia, que postularon sus estrategias en el aula, a la convocatoria por recursos pedagógicos en pensamiento computacional para el Banco Virtual de Recursos de Colombia Programa. Este destacado lugar le permitirá ser uno de los 5 postulados en viajar a Reino Unido en el primer semestre del año 2026.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ayer lunes 4 de agosto comenzó la implementación gradual de la plataforma de gestión de ingreso biométrico a la sede central de la Universidad del Quindío, lo que generó que en las horas pico a las siete de la mañana, a las dos y seis de la tarde donde presentarán algunas filas para ingresar

Cristian Camilo Orjuela Yusti, director de Planeación Institucional de la Uniquindío expresó: “Ofrecemos excusas por las incomodidades generadas que, en todo caso, serán temporales y no afectan las labores académicas y administrativas. Confiamos en que una vez superadas contaremos con un campus más seguro y con mejor movilidad”.

Los pocos estudiantes que aún no han realizado el registro en la plataforma pueden acercarse al punto de atención al usuario ubicado en el primer piso del bloque administrativo número 2. El proceso no requiere toma de fotografías, dura aproximadamente cinco minutos y no requiere datos adicionales a los entregados en el proceso de inscripción y matrícula.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Destacada actuación de la liga de natación del Quindío en dos campeonatos nacionales, en Cali la Selección Quindío de Polo Acuático categoría Sub 15 femenina ganó medalla de bronce en el campeonato nacional de polo acuático de la federación colombiana de natación

Mientras que en el campeonato nacional master de natación en Ibagué, el nadador quindiano Leonardo Bohórquez ganó 10 medallas de oro, seis medallas de oro en pruebas individuales de natación y 4 en revelos y fue elegido como el mejor nadador del campeonato