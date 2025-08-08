Tribunal anuló el nombramiento de Alfredo Molano como cónsul de Colombia en México

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la nulidad del Decreto 0074 del 30 de enero de 2024, mediante el cual se designó en provisionalidad a Alfredo Molano Jimeno como Consejero de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

La decisión respondió a una demanda presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), en la que se alegó que su designación vulneró el régimen especial de carrera.

Tras el análisis de las pruebas, el Tribunal concluyó que el acto administrativo fue expedido sin que se acreditaran las condiciones excepcionales que permiten acudir a la figura de la provisionalidad, previstas en el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000.

Se evidenció que, para la fecha del nombramiento, existían funcionarios inscritos en la carrera diplomática y consular que cumplían los requisitos y podían ser designados para el cargo, sin que se hubiese justificado porque no fueron nombrados.