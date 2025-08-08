Tras negación de servicio de ambulancia a adulta mayor por pre infarto, Gobierno pidió investigación

Este festivo 7 de agosto se presentó un hecho que ha sido cuestionado por la ciudadanía, el Ministerio de Transporte y la Aerocivil. Felipe Ramos, como aparece en redes sociales, denunció que se presentó una omisión de un servicio de salud que perjudicó a su abuela. Ahora, comienza una investigación por parte del Gobierno Nacional en contra de las entidades involucradas.

La denuncia de Ramos ocurrió en la red social X (anteriormente Twitter) en donde detalló que su abuela y adulta mayor afectada requería atención médica de urgencia, pero habría sido supuestamente negada.

Leer más: Formulan cargos al exalcalde de Marulanda, Caldas por irregularidades en el uso de una ambulancia

Según el relato de Ramos, su abuela sufrió un preinfarto mientras se encontraba a bordo de un avión que tenía como destino la ciudad de Palmira. Y tras presentar esta afectación a la salud, la ayuda que solicitaron habría sido supuestamente negada.

Estas fueron las palabras del nieto de la afectada en la red social: “Mi abuela acaba de llegar a Cali y tuvo un preinfarto durante el vuelo desde Nueva York. Después de una hora, Avianca y Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se niegan a prestar el servicio de ambulancia. ¡Los hago responsables de la salud de mi abuela!”, comentó.

Esto significa que, una vez la aeronave aterrizó, pasó una hora sin que la adulta mayor pudiera acceder al servicio de ambulancia porque habría sido supuestamente negado.

Ante la gravedad de los hechos, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció y respondió a la publicación de Ramos. La funcionaria se disculpó con la familia de la adulta mayor por lo sucedido, y reconoció que este hecho sería inaceptable.

Asimismo, la ministra Rojas informó que, en conjunto con el director de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Henry Pinto, han solicitado un informe en donde se aclaren los hechos. Esta solicitud es con el fin de esclarecer lo ocurrido, para que se puedan tomar las medidas necesarias de sancionar a los responsables y evitar a futuro se presenten situaciones similares.

Leer más: Piques ilegales de Ambulancias en Bogotá: Secretaría de Salud responde ante responsabilidad de vehículos

“Felipe, en primer lugar mis disculpas por este hecho, espero que tu abuela se encuentre bien. Junto con el director de Aerocivil, Henry Pinto, solicitamos un informe inmediato de los hechos para tomar las medidas necesarias. Estaremos informando en próximas horas”, mencionó la ministra

Por su parte, la Aeronáutica Civil se pronunció e indicó que ya se encuentra al frente de las investigaciones de este caso.