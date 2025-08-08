Se reportan disparos y un conato de incendio en la Penitenciaría El Bosque, de Barranquilla

En la mañana de este viernes se reportaron disturbios, un motín y un incendio en la penitenciaría El Bosque, ubicada en la calle 76 con carrera 8, en el barrio El Bosque de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Siendo las 07:10 de la mañana, las autoridades informaron que aproximadamente 112 personas privadas de la libertad se encontraban amotinadas dentro de uno de los pabellones del centro carcelario. Al parecer, los internos protagonizaron riñas y alteraciones del orden, lo que obligó a una rápida intervención de la Policía para controlar la situación y garantizar la seguridad dentro y fuera del penal.

Cinco máquinas del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia

En medio de los disturbios se reportaron disparos y un incendio en el pabellón uno, emergencia que fue atendida por dos máquinas del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas tras varios minutos de labores. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas lesionadas.

Las primeras versiones señalan que la conflagración habría sido provocada por los reclusos, en protesta por presuntos malos tratos por parte del personal de custodia. Este punto aún está siendo investigado por las autoridades competentes.