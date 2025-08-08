Justicia

Rama Judicial pie al ELN liberar a dos funcionarios de la Fiscalía

Fueron secuestrados el pasado 8 de mayo, en ejercicio de sus funciones.

Foto: Suministrada.

Foto: Suministrada.

Karen Guerrero.

Colombia.

Mediante un comunicado, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y sus seccionales, pidieron al ELN la liberación inmediata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía.

El pronunciamiento fue firmado por los presidentes de las altas cortes, la fiscal general Luz Adriana Camargo y otros representantes de la justicia, quienes también expresaron solidaridad con las familias y exigieron el regreso seguro y digno de los secuestrados.

Entre tanto, también hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo para que continúen las gestiones humanitarias que permitan su pronta liberación.

Recordemos que, los funcionarios fueron secuestrados el pasado 8 de mayo, en Arauca, mientras estaban en cumplimiento de sus labores.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad