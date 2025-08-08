Rama Judicial pie al ELN liberar a dos funcionarios de la Fiscalía

Colombia.

Mediante un comunicado, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y sus seccionales, pidieron al ELN la liberación inmediata de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía.

El pronunciamiento fue firmado por los presidentes de las altas cortes, la fiscal general Luz Adriana Camargo y otros representantes de la justicia, quienes también expresaron solidaridad con las familias y exigieron el regreso seguro y digno de los secuestrados.

Entre tanto, también hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo para que continúen las gestiones humanitarias que permitan su pronta liberación.

Recordemos que, los funcionarios fueron secuestrados el pasado 8 de mayo, en Arauca, mientras estaban en cumplimiento de sus labores.