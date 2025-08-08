Justicia

Procuraduría logra compromiso para acelerar construcción del hospital San José del Guaviare

La obra supera los $74.600 millones.

Foto: Procuraduría

Karen Guerrero.

Colombia.

Tras una mesa técnica convocada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare, los responsables del proyecto de remodelación, ampliación y construcción del Hospital San José del Guaviare, anunciaron la entrega de un plan de celeridad.

Según el documento, la obra, que supera los $74.600 millones, tendrá una reducción de 16 meses en su tiempo de ejecución, que, inicialmente, estaba estimado en cinco años.

El avance representa un beneficio directo para la población del municipio, que lleva más de cuatro décadas esperando un hospital de alto nivel.

Por su parte, el ministerio público, que es el que realiza el seguimiento preventivo a este proceso, dijo que continuará vigilando el cumplimiento del nuevo cronograma y advirtió que, de no cumplirse, ejercerá su poder disciplinario.

