¡Partidazo! América de Cali y Tolima se enfrentan en el Pascual: prográmese con el compromiso

América de Cali recibe a Deportes Tolima este sábado 9 de agosto, para disputar un partido correspondiente a la fecha 6 del calendario de la Liga Colombiana. El juego promete grandes emociones, sirviendo de antesala a lapresentación del plantel femenino por los cuadrangulares, ante Atlético Nacional.

Ambos compromisos se llevarán a cabo en la sucursal del cielo, lo que ofrece una fiesta para la hinchada americana. El primero será el del plantel masculino, a partir de las 5:15 p.m, seguido de las damas que verán acción a las 8:00 p.m. A través de sus redes sociales, el equipo vallecaucano ya sacó información de la boletería especial para que sus hinchas asistan a ambos compromisos.

👨‍👩‍👧‍👦 Este sábado, acompáñanos en familia al primer doblete futbolero del semestre en el Pascual Guerrero. ¡Tu aliento será nuestra motivación para quedarnos con los 6️⃣ puntos en casa! 👹



🎟️ Adquiere tu entrada ya en: https://t.co/JpfQ6QaAlv



*Aplican términos y condiciones. pic.twitter.com/Rxh7Uhn8rM — América de Cali (@AmericadeCali) August 5, 2025

El último duelo que se disputó entre América de Cali y Deportes Tolima fue por los cuadrangulares del torneo anterior, el 12 de junio en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, el cual terminó con victoria para los dirigidos por Lucas González, con un contundente 1-3, donde compartían el Grupo A, junto a Medellín (finalista) y Junior de Barranquilla.

La historia de enfrentamientos entre ‘diablos rojos’ y ‘pijaos’ es de 206 encuentros por la primera categoría del futbol colombiano, con un saldo de 85 victorias para el los vallecaucanos, 56 para los tolimenses y 65 empates.

¿Cómo llegan los equipos?

Los dirigidos por Gabriel Raimondi vienen con aire en la camiseta después de haberle ganado a Tigres 0-1 en el municipal Raúl Mirando en Yumbo, por los Playoffs de la Copa Colombia, con un marcador global de 6-0 a favor del equipo caleño. En este momento, son decimoséptimos con cuatro unidades, registrando un empate con Llaneros por la primera fecha, un triunfo contras Águilas Doradas y una derrota ante el vigente campeón Santa Fe.

Por parte del equipo de Lucas González, Tolima llega después de haber empatado su compromiso en casa 0-0 ante Nacional, que se quedó con 9 jugadores desde el primer tiempo y aun así los Pijaos no lograron hacerle daño a su rival. Actualmente, son octavos con siete puntos, acumulando dos triunfos, un empate y dos derrotas.

El partido lo podrán seguir a través de El Fenómeno del Futbol de Caracol Radio, desde la radio y streaming, y también en el minuto a minuto desde la página web de Caracol.com.co.