Lucas González: “Entre los mejores jugadores del FPC está Josen Escobar”

Lucas González regresó al fútbol colombiano para dirigir a Deportes Tolima. El técnico, en diálogo con AS Colombia, se refirió a las expectativas que tiene en el nuevo cargo, el plantel con el que cuenta, y demás proyectos para su carrera.

Una de las frases más llamativas de la entrevista la dejó cuando se refirió al que para él es uno de los mejores jugadores de la Liga colombiana: Josen Escobar. González lo dirigió en América y, desde entonces, mostró debilidad por las condiciones del volante.

“Edwin (Cardona) es un crack. Es un grandísimo jugador, tuve la fortuna de tenerlo en América. Venía de una situación difícil y necesitaba la continuidad en partidos para encontrar su mejor versión. Sin embargo, yo tengo una debilidad particular por un perfil de futbolista que si me preguntan a mí, está entre los mejores jugadores del fútbol colombiano y es Josen Escobar”, dijo cuando se le preguntó por los más destacados del fútbol colombiano.

Del mismo modo, resaltó que su intención es ayudar a trasformar el fútbol del país y, a futuro, dejar un legado, como lo hicieron, Francisco Maturana y, para él, Juan Carlos Osorio.

“El pensar en cambiar el fútbol colombiano suena arrogante, lo que sí tengo certeza es que podemos ayudar a trasformar el fútbol colombiano. Pienso en personas que han marcado la historia y uno es Pacho Maturana. A eso me refiero con construir un legado. La figura de pacho y después de Osorio, ha hecho que el fútbol colombiano evolucione en calidad, a nivel internacional. Uno contribuye intentando iniciar con una carrera que inspire a otros, y por formar esos equipos que representan in estilo de futbol que busca intentar ganar, en lugar de jugar a no perder”, añadió.

Vea acá la entrevista completa con Lucas González