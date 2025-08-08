Murió Alias Miller, responsable de emboscada donde murieron 7 militares en Guaviare

Tropas del Ejército Nacional sostuvieron un combate armado en zona rural del municipio de San José del Guaviare que dejó como resultado la muerte de alias Miller, el cabecilla del frente “Jhon Linares”, perteneciente al bloque “Jorge Suárez Briceño”.

Recordemos, el que secuestro a varios soldados en una emboscada en San José del guaviare y en ese mismo episodio en el que murieron 7 más.

El Ministro de Defensa había anunciado una recompensa de hasta 50 millones de pesos por alias ‘Miller’. Su nombre de pila era Aníbal Garavito Hernández.

El general Fredy Gómez, comandante de la cuarta división del Ejército, lo calificó como uno de los principales responsables de las acciones delictivas en el nororiente del país, afirmando que ejercía un rol clave dentro de esta organización criminal.

Entre su prontuario criminal se destaca:

•Participación en el asesinato de un líder ambiental en el departamento del Tolima (2019)

•Responsabilidad en hostigamientos y enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública, entre ellos el ataque perpetrado el 27 de abril de 2025 en San José del Guaviare que dejó como resultado el asesinato de un suboficial y seis soldados profesionales, así como el secuestro de cinco uniformados heridos.

•Extorsiones sistemáticas a pescadores, agricultores y comerciantes en áreas rurales.

•Ejecución de homicidios selectivos contra miembros de la población civil.