Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano de la Vuelta a Burgos: Así quedaron los colombianos

Egan Bernal durante su participación en la Vuelta a Burgos. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images) / Antonio Baixauli

La cuarta etapa de la Vuelta a Burgos no presentó mayores cambios en la clasificación general de la carrera. La jornada, celebrada entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, con 162.7 kiómetros, tuvo como ganador al italiano Damiano Caruso.

El italiano del Bahrain Victorious se impuso en la línea de meta con un tiempo de 3H33′18″. En segunda posición terminó el portugués Rui Costa, a 1′26″, mismo tiempo para su compatriota Rui Oliveira, quien cerró el podio de la jornada.

La clasificación general de la carrera no presentó cambios significativos, manteniendo al francés Léo Bisiaux como líder de la carrera con un tiempo de 16H:23′02″. Egan Bernal se mantiene en el Top 10 a 53″, como el mejor colombiano.

El retiro de Nairo, la noticia más importante

A falta de grandes movimientos en la jornada, el abandono de Nairo Quintana fue la noticia más significativa de la jornada. Tras la caída que sufrió durante la tercera etapa de este jueves, el boyacense no pudo tomar la partida para la etapa de este viernes.

Así quedaron los colombianos en la general

El mejor colombiano de la jornada fue precisamente Egan Bernal, quien finalizó en el puesto 20 del pelotón principal, a 3′15″. En este grupo se ubicaron Esteban Chaves, Brandon Rivera, Diego Pescador y Germán Darío Gómez. Fuera de este grupo terminó Juan Sebastián Molano a 6′55″.

Después de Bernal, el mejor colombiano de la general es Pescador, quien se encuentra en la casilla 24 a 2′10″. Chaves está en la casilla 27 con el mismo tiempo, al igual que Rivera, en el puesto 30. Juan Sebastián Molano es 52 a 7′48″.