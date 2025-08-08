¡Atención! Hoy 8 de agosto no habrá servicio en la Oficina de Pasaportes de Bucaramanga

Bucaramanga

Por obras de mantenimiento que se llevarán a cabo durante todo el día, no habrá servicio en la Oficina de Pasaportes de Bucaramanga. Las actividades de expedición de este documento retomarán este lunes 11 de agosto en los horarios y jornadas habituales.

Waleska Quintero, coordinadora de la oficina, detalla: "Hoy no tendremos servicio al público, teniendo en cuenta arreglos en el sistema eléctrico y en el aire acondicionado. Sin embargo, esperamos a todos los usuarios ya agendados el próximo lunes a partir de las 7:30 a.m“.

Además, Quintero agrega que en el mes de julio hubo récord histórico en el tema de pasaportes en Santander, ya que 10.000 documentos se lograron expedir en medio de la incertidumbre que se tenía a nivel nacional.

La próxima semana seguirán las jornadas especiales en total normalidad para la cita y expedición del pasaporte, como Martes VIP, Tardes de Provincia y Miércoles de Coliseo en su nuevo horario de 2:00 a 5:00 p.m en el Coliseo Vicente Díaz Romero de Bucaramanga.

¿Cúal es el horario de la Oficina de Pasaportes de Santander?

La oficina presta el servicio de lunes a viernes de 7:30 a.m a 12:00 p.m y de 2:00 p.m a 4:00 p.m., la cual está ubicada en el sótano del Centro Comercial Cacique, local 10.