MinTrabajo, Antonio Sanguino, irá a juicio ante la Corte Suprema por presunto tráfico de influencia

La Corte Suprema de Justicia, resolvió las solicitudes de nulidad y prescripción en el proceso que se adelanta contra el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, por presunto tráfico de influencias cuando era concejal de Bogotá.

Según el escrito de acusación, entre 2008 y 2009, el ministro Sanguino, ¨actuando como concejal en ejercicio por el Distrito Capital de Bogotá, en calidad de autor, utilizó indebidamente influencias derivadas del ejercicio de su cargo, en provecho propio y del señor Héctor Julio Gómez¨.

Gómez, habría intervenido para que una persona de su confianza fuera nombrada como gerente del Hospital de Usme, y luego habría influido en la adjudicación de un contrato millonario a un contratista cercano.

Sin embargo, el alto tribunal aceptó que los hechos de 2008 ya estaban prescritos y ordenó la preclusión parcial del proceso, situación por la que, el caso continuará solo por los hechos ocurridos en 2009.

Finalmente, el auto advierte que contra la actual decisión, proceden los recursos de reposición y apelación.