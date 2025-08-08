Medellín avanza a octavos de final de Copa Colombia: este será el rival que enfrentará

Avanza el desarrollo de la fase 1B de la Copa Colombia. En otro partido de vuelta, se confirmó la candidatura de Independiente Medellín, que superó a Jaguares en la serie, luego del 1-1 en la ida en el Atanasio y el 0-1 en Montería.

Al conjunto antioqueño no le sobró nada en su visita al Jaraguay, pero supo administrar el partido y encadenó tres victorias en sus últimos cuatro juegos, luego de haber tenido un inicio de pocos resultados.

Jaguares 0-1 Medellín

En la vuelta, hubo polémica, pues al minuto 2 de juego le anularon un gol al polaco Fydriszewski por un supuesto fuera de juego, pero en la acción quedó claro que lo habilitaba un defensor rival. Vale la pena mencionar que esta fase no hay VAR, por lo que no se revisó.

Pero el gol no tardó en llegar. Al minuto 29 recuperó un balón Baldomero Perlaza en salida de Jaguares y entregó para el polaco, quien luego cedió filtrado para Bryan León Muñiz y este la mandó a guardar tras un mano a mano.

En el segundo tiempo, el técnico Alejandro Restrepo le dio manejo al encuentro, con el ingreso de Jaime Alvarado por Francisco Chaverra, pues le dio volumen al medio. Jaguares, por su parte, generó algunas acciones, pero ninguna para generar el suficiente peligro.

¿Cuál será el rival de DIM en octavos de final?

El conjunto antioqueño enfrentará a Fortaleza de Bogotá en octavos de final, equipo que terminó en el segundo puesto del Grupo D de la fase 1A, por debajo de Deportivo Pereira. Esta llave ya había quedado dispuesta en el sorteo de la competición, por lo que el cuadro capitalino esperaba por su rival.

La fecha de los compromisos está por conocerse, pues resta por saber los últimos tres enfrentamientos: Real Cundinamarca - Tolima, Once Caldas - Patriotas y Real Cartagena - Millonarios.

Llaves de octavos de final que ya están definidas

- Santa Fe vs. Alianza

- América vs. Bucaramanga

- Atlético vs. Junior

- Quindío vs. Nacional

- Medellín vs. Fortaleza