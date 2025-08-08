Más de 27 mil estudiantes presentarán las Pruebas Saber 11 este domingo en Antioquia

Antioquia

El próximo domingo 10 de agosto, 27.258 estudiantes de grado 11 del calendario A, pertenecientes a instituciones publicas y privadas del departamento de Antioquia, presentarán las Pruebas Saber 11, en una jornada clave para definir su futuro académico y profesional.

La evaluación, que será administrada por el ICFES, se llevará a cabo en 58 municipios del departamento. De los estudiantes convocados, 22.503 son alumnos regularizados de grado 11, mientras que 4.755 pertenecen a programas de educación extraedad, como jornadas nocturnas o de fin de semana. Paralelamente, también se desarrollarán la Prueba Pre Saber y la Validación del Bachillerato para el calendario A.

Las pruebas tienen como objetivo medir las competencias adquiridas a lo largo de la educación básica y media en áreas como Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Inglés y Competencias Sociales y Ciudadanas.

“Invitamos a los estudiantes a asumir estas pruebas con la mayor responsabilidad. Son fundamentales para la educación del país. Antioquia tiene un reto importante en mejorar su calidad educativa y avanzar en los resultados de estas pruebas”, señaló el secretario de Educación de Antioquia, Mauricio Alviar Ramírez.

Recomendaciones para los estudiantes

Los estudiantes deberán presentarse con su documento de identidad, lápiz número 2, borrador de nata y sacapuntas.

Las pruebas se desarrollarán en dos sesiones: una en la mañana y otra en la tarde. La citación oficial puede consultarse a través del sitio web del ICFES: www.icfes.gov.co, en la sección Citación.

Las pruebas se aplicarán en los siguientes municipios

Abejorral, Amagá, Amalfi, Andes, Anorí, Arboletes, Barbosa, Cáceres, Caldas, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Copacabana, Dabeiba, Donmatías, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Santuario, Fredonia, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Granada, Guarne, Ituango, Jericó, La Ceja, Maceo, Marinilla, Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, El Peñol, Peque, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Remedios, San Carlos, San Juan de Urabá, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Roque, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Urrao, Valparaíso, Vegachí y Vigía del Fuerte.