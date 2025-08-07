Cárcel Distrital de Cartagena será sede para presentar pruebas Saber 11

La esperanza y las segundas oportunidades se hacen realidad entre los muros de la Cárcel Distrital de Mujeres de Cartagena. Por primera vez en la historia del sistema penitenciario de Colombia, una cárcel será sede oficial para la presentación de las pruebas de Estado ICFES Saber 11.

Este hecho histórico no solo marca un avance para Cartagena, sino que representa un paso firme en los procesos de resocialización. El acceso a la educación para las mujeres privadas de la libertad abre un espacio más para un retorno a la sociedad con dignidad.

A partir de ahora, las internas podrán presentar su examen sin salir del establecimiento, en un entorno seguro, tranquilo y con todas las condiciones necesarias.

Muchas de estas mujeres han dedicado meses, incluso años, a culminar su bachillerato tras las rejas. Hoy, gracias al trabajo conjunto entre la Dirección de la Cárcel, la Secretaría de Educación Distrital, la Alcaldía de Cartagena y el ICFES, podrán dar un paso más hacia sus sueños.

Este logro abre las puertas a nuevos horizontes: estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional, y construir un futuro distinto para ellas y sus familias.

“Este no es solo un examen. Es la posibilidad de volver a empezar, de mirar hacia adelante con esperanza y dignidad. Desde el Distrito, seguimos trabajando por la educación como el mejor camino para transformar vidas, brindar verdaderas segundas oportunidades e impulsar sus proyectos de vida”, expresó el director de la Cárcel Distrital de Mujeres, Enrique Luis Mercado.

Con esta iniciativa, Cartagena se consolida como ejemplo nacional de inclusión educativa dentro del sistema carcelario, demostrando que cuando hay voluntad y compromiso, los muros no te impiden soñar. Este es un impulso para trabajar, transformar y trascender.