Preocupación por el aumento de la inseguridad en el barrio Caobos de Cúcuta

Cúcuta.

En el barrio Caobos, en Cúcuta, la comunidad advierte un incremento en los hechos de inseguridad durante las últimas semanas.

Según Carlos González, presidente de la Junta de Acción Comunal, la situación viene desarrollándose desde hace tres o cuatro años, pero recientemente se ha intensificado, generando inquietud entre los residentes y comerciantes.

El líder comunal señaló que el aumento de habitantes en condición de calle, la llegada de vendedores ambulantes y la presencia de personas dedicadas al microtráfico han deteriorado la seguridad del sector. A esto se suman robos de vehículos y autopartes, que -según la comunidad- se registran con mayor frecuencia.

A esto se le suma que este barrio, una zona estratégica para el comercio de la ciudad, ha sido el epicentro de ataques con artefactos explosivos y amenazas extorsivas a los empresarios durante las últimas semanas.

Aunque las autoridades locales, junto con la Secretaría de Bienestar Social, han realizado brigadas para atender a habitantes de calle y ofrecerles alternativas de rehabilitación, los vecinos consideran que las acciones no han sido suficientes para frenar el problema. “Son más los que llegan que las acciones que se toman en contra de esto”, afirmó González.

Los habitantes solicitan mayor presencia policial, campañas de integración comunitaria y un control más estricto sobre las personas identificadas como responsables del expendio de drogas en la zona.

“Queremos que esto se controle, que la policía pase con más frecuencia y que se hagan brigadas permanentes”, puntualizó el dirigente comunal.