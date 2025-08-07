Dos integrantes del cartel de los más buscados por hurto en Cartagena fueron capturados

En el marco del plan Cazador y en la ofensiva para la disrupción del delito, la Policía Nacional en la ciudad de Cartagena avanza de manera determinante, en la captura de los integrantes del cartel de los Más Buscados por hurto, en la capital de Bolívar.

La captura de dos de los integrantes del Cartel de los Más Buscados, fue realizada por las patrullas de vigilancia, en los barrios El Bosque y Los Corales, quienes son solicitados por el delito de hurto calificado agravado, por el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Garantías, bajo la coordinación de la Fiscalía 17 Especializada de Cartagena.

Los detenidos, identificados como “el William” y “el Olmar” de 20 y 24 años respectivamente, estarían vinculados al hurto de motocicletas, prendas de oro y teléfonos de alta gama; en los barrios Ceballos, Piedra Bolívar, Nuevo Bosque, Zaragocilla, San José de los Campanos, Villas de Aranjuez y Flor del Campo.

Alias “el William”, al parecer se dedicaba al hurto en buses intermunicipales, donde intimidada con arma de fuego y despojada de sus pertenencias a los usuarios de estos medios de transporte.

Alias “el Olmar”, presuntamente usaba el servicio de mototaxi, donde llevaba a los conductores a sitios específicos en el que lo esperaban varios delincuentes armados, para despojar al propietario de la motocicleta.

A estos dos presuntos delincuentes les registran cinco (5) anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado gravado, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Estas seis personas que componen el cartel de los delincuentes más buscados, cuentan con un amplio prontuario delincuencial, siendo requeridos por los delitos hurto calificado agravado.

Es importante contar con la colaboración de los ciudadanos para ubicar el paradero del último delincuente faltante, quien estaría vinculado en varios hurtos cometidos en la capital de Bolívar.

´Queremos decirle a la opinión pública que ofrecemos confidencialidad y absoluta reserva, a las personas que entreguen información de las personas ubicadas en este cartel de los más buscados´, puntualizó la subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Sandra Bibiana López Duque.

En lo corrido del año, se ha capturado 571 personas por el delito de hurto.