Filadelfia (Caldas) se viste de fiesta y deporte a partir del 9 de agosto con 600 deportistas

Manizales

El municipio de Filadelfia, al norte de Caldas, será el escenario donde 400 deportistas jugarán las finales de los Juegos departamentales. Mañana sábado 9, disputarán los equipos de Samaná, Anserma, entre otros municipios, los juegos correspondientes a fútbol de salón.

Le puede interesar: Decenas de estudiantes de un colegio en Caldas entran en paro por mal servicio de transporte escolar

El domingo 10, se correrá la final de atletismo y también los quintetos de baloncesto de Risaralda, Manizales, Supía, entre otros, buscarán quedarse con el primer lugar. El alcalde Óscar Eduardo Alzate, cuenta cómo se desarrollará la agenda, pero también de la celebración del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón sub-17.

Le puede interesar: Mañana el Rally Tour Colombia llegará a Manizales, donde estarán los principales exponentes del país

“Tendremos el desfile inaugural el sábado. El domingo, la carrera atlética será de 10 y 5 kilómetros, pero también una categoría amateur en la que correremos. El lunes 11 llegarán de ocho departamentos los jugadores para disputar el campeonato de fútbol de salón y el viernes 15 será la gran final, luego el sábado 16 se realizarán las finales de las otras disciplinas de los Juegos departamentales. De esa manera, tendremos una semana llena de actividades deportivas, culturales y artísticas”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

El mandatario municipal, afirmó que la dinamización de la economía y el comercio será positiva, ya que la ocupación hotelera está al 100 por ciento. “Los juegos no se realizaban desde el 2007, pero este gobernador quiso retomarlos y han sido furor en los participantes y sus familias. Gracias a las actividades que tendremos, habrá mucho flujo de visitantes. Por ejemplo, inauguraremos la cancha del coliseo, la cual será escenario de las justas”.

Habrá tres lugares dispuestos para el desarrollo de ambas competencias. Los lugares son la cancha renovada del coliseo (mañana será entregada oficialmente), la cancha de baloncesto de la Institución Educativa Filadelfia, bloque 1, el estadio municipal y la piscina semiolímpica para el desarrollo de las instancias finales de natación.