Decenas de estudiantes de un colegio en Caldas entran en paro por mal servicio de transporte escolar

Manizales

Más del 50 % de la población estudiantil de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander en Risaralda (Caldas), no ha acudido a clases en los recientes días, ya que los vehículos destinados para el servicio de transporte escolar no llegan a ciertas zonas rurales, lo que ha dificultado la asistencia a las aulas por parte de los estudiantes, evidenciando un bajo número de niños y adolescentes en la institución.

“Los estudiantes decidimos ir a paro, porque el transporte escolar está compuesto por busetas y no yips, los cuales son los idóneos para las carreteras de acá, ya que el colegio queda ubicado en una parte baja y son trochas para llegar. Con carteleras nos manifestamos pidiendo soluciones, puesto que más del 50 % de los estudiantes no han ido al colegio. Nos dicen que una empresa ganó la licitación, pero esos carros no nos sirven y por ese motivo estamos en paro en la vereda El Palo”, comenta Eliana Toro Paniagua, personera estudiantil.

Por su parte, el alcalde Alejandro Betancurt, reconoce que este beneficio estudiantil no ha sido satisfactorio, puesto que la empresa contratada cuenta solo con vehículos para prestar el servicio en el área urbana y no rural, pese a que cumplía los requisitos para efectuar el contrato.

“Hemos hecho todo el proceso contractual de manera oportuna y, en aras de la transparencia, se presentaron dos empresas (Cootrasanserma y Villa SAS), aunque la primera siempre ha prestado el servicio, la segunda también cumplía con los requisitos, después de hacer todo el mecanismo de evaluación, les adjudicamos el contrato, porque recordemos que en Risaralda no tenemos una compañía de transporte”, dice el mandatario de los risaralditas.

Betancourt, agrega que el inconveniente es que la actual empresa de transporte no abarca el cien por ciento del servicio escolar por la clase de vehículos, por lo que en reuniones celebradas con los rectores están enterados sobre la situación. “Le expliqué a la comunidad educativa lo que hemos hecho desde la administración municipal, todo lo pertinente, ya que la compañía no está cumpliendo con el contrato”.

Mañana a las 11 de la mañana se realizará una audiencia virtual para escuchar a las partes y conllevar a la culminación del contrato de manera unilateral o bilateral. El actual contrato tiene un valor de $ 240 millones por un lapso de 60 días, aproximadamente.