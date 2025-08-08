El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 8 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Eugenio Baena Calvo.

Jeison Rodríguez

44:41

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el fallecimiento de Eugenio Baena y el homenaje de nuestros panelistas. César dijo: “Hoy precisamente estoy en Caracol Radio Cartagena, en el lugar donde originó Eugenio muchas veces. Fui al mar y le dediqué unas palabras porque compartimos muchos momentos”. Sobre el tema Steven agregó: “A mí me sorprendió la noticia esta mañana cuando me llamó la productora de 6AM y me dijo que necesitaba un comentario mío sobre el tema, fue una noticia devastadora”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

