Bus escolar choca contra poste y vivienda en San Cristóbal: 19 estudiantes ilesos

Colombia

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la Calle 46 Sur con Carrera 11 Este, en la localidad de San Cristóbal, cuando un bus escolar chocó contra un poste de energía y una vivienda. Según las primeras versiones, la buseta “al parecer se quedó sin frenos” antes de impactar.

Bomberos de la estación Bellavista atendieron la emergencia, controlaron los riesgos asociados y aseguraron el área. “No se reportaron personas lesionadas”, indicó la entidad, aunque la Secretaría de Salud fue activada como medida preventiva.

19 menores ilesos y trasladados a sus hogares

Dentro del bus viajaban 19 estudiantes, quienes salieron ilesos del accidente. Fueron evacuados y posteriormente trasladados en otro vehículo a sus lugares de residencia, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Daños materiales y evaluación de causas

El impacto provocó daños en la estructura de una vivienda y en la red eléctrica de la zona. Las autoridades adelantan la investigación para establecer las causas exactas del siniestro y determinar si se trató de una falla mecánica o un error humano.