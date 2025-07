Aumenta la siniestralidad en vías del Quindío, la mayoría de las víctimas son motociclistas

Armenia

El panorama es muy complejo en materia de accidentalidad en el departamento puesto que en menos de una semana se han registrado cinco muertos.

El caso reciente se presentó en la mañana de este jueves 24 de julio en la vía que conecta el Club campestre en Armenia con el Valle del Cauca, en la jurisdicción del municipio de La Tebaida donde una mujer motociclista identificada como Estefanía Guevara Ospina de 26 años de edad falleció cuando chocó y resultó bajo un tractocamión.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que este año han tenido una tendencia muy preocupante en accidentalidad en vías nacionales y en los sectores urbanos de los diferentes municipios.

“Este este año hemos tenido una tendencia muy preocupante en términos de accidentalidad, no solamente en vías nacionales, lo que es la línea, sino en los sectores urbanos de los diferentes municipios. Y todo está ligado a temas, principalmente de motocicletas, pero también a temas de la imprudencia en la conducción de estos automóviles, de estas motocicletas”, indicó.

Recomendaciones para los actores viales

Enfatizó que la problemática está relacionada con motociclistas, pero también con la imprudencia en la conducción de los vehículos por eso el llamado es a respetar las normas de tránsito para evitar hechos fatales en las vías.

“El llamado siempre es hacer una una una, digamos, una conducción en términos defensivos, en respetar las señales de tránsito, en no abusar, digamos, del los límites de velocidad en utilizar los elementos de protección necesarios y que realmente garanticen la protección a su cuerpo en el evento de un accidente, no es simplemente colocarse un casco eh por ponérselo y que no le vayan a sacar un comparendo, que no vaya a ser objeto de alguna multa, sino que realmente en la conducción usted está poniendo en juego su vida", advirtió.

Añadió: “Así que siempre el llamado es al respeto, a la tolerancia, a respetar a los peatones, a respetar señales de tránsito, a no conducir ningún tipo de automóvil en condiciones de alicoramiento y por supuesto tener los documentos en regla“.

“La gente no entiende esto hasta que se ve envuelta en una dificultad y en una y en un problema legal donde el no tener usted los documentos en regla su motocicleta realmente está dañando, está dañando y se va a meter en unos problemas muy serios, así que ese es el llamado que hacemos a todos para que la conducción se convierta realmente en un tema de de movilidad y no en un riesgo en las carreteras", puntualizó.

De la víctima mortal se conoció que trabajaba en la empresa de juguetería Boy Toys ubicada en el sector del accidente.

Recordemos que como Esteban Martínez Pacheco, de 19 años de edad fue identificado el motociclista que murió en un siniestro vial que se presentó el martes 22 de julio en la vía que comunica a Salento con el Valle de Cocora en el departamento del Quindío, Donde también resulta lesionada la señora Natali Milena Granada Falla, las dos personas son oriundos de la Ciudad de Cali