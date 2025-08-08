Bucaramanga recibe a Santa Fe en el Estadio Américo Montanini: fecha, hora y cómo seguir

El duelo que se vivirá en la última jornada por la sexta fecha de la Liga Colombiana, se dará entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe en el estadio Américo Montanini. Este compromiso revive una de las finales más recientes en el futbol colombiano que trajo alegrías a la hinchada santandereana en el primer semestre del 2024.

Los dirigidos por Leonel Álvarez preparan este compromiso desde mitad de semana, previendo que van a enfrentar al actual campeón de Colombia que se encuentra invicto hasta el momento. Dos jugadores de su plantilla estuvieron dentro del once ideal de la fecha 5 del campeonato emitido por la Dimayor ellos son el defensor Bayron Duarte y el delantero Luciano Pons.

Lea también: Alianza 1-3 Bucaramanga: goles, expulsiones y mejores momentos en la Liga Colombiana 2025

¿Cómo llega Atlético Bucaramanga y Santa Fe a este compromiso?

El equipo leopardo se encuentra en la posición decimosexta con cuatro unidades en tres partidos que ha disputado en cinco fechas. En la primera jornada empató contra Boyacá Chico 1-1 como local, tiene dos fechas aplazadas con América de Cali y Once Caldas por su participación en la Copa Sudamericana, perdió ante el Deportivo Cali 2-3 también en su casa y en la última jornada ganó 1-3 con Alianza.

Los dirigidos por el exjugador de la Selección Colombia, Leonel Álvarez, tendrán que llegar a enfrentar el compromiso buscando asegurar una victoria en casa si quiere empezar a ascender en la tabla de posiciones.

Por parte de Independiente Santa Fe, que llega como visitante a la ciudad bonita de Colombia, quiere seguir siendo el mejor visitante de la Liga como lo fue en el primer semestre, está en la cuarta posición con 9 puntos a solo 4 del líder que es Junior de Barranquilla.

Los dirigidos por el Jorge Bava aspiran a conseguir los tres puntos como visitante, para seguir consolidándose desde ya dentro del Grupo de los Ocho, hay gran ilusión en el plantel y los aficionados de que se logre el Bicampeonato.

Le podría interesar: Joaquín Sosa reveló la triste razón por la que dejó el fútbol de Europa para llegar a Santa Fe

El partido lo podrá seguir por la señal de streaming del Fenómeno del Futbol de Caracol Radio y para que no se pierda ninguno de los detalles más emocionantes del encuentro siga ello minuto a minuto por la página oficial de Caracol Radio. Tendrá lugar desde las 7:30 p.m. este sábado 9 de agosto.