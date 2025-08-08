Bogotá: Sancionan con $14 mil millones a contratista de la avenida Ciudad de Cali por incumplir

Colombia

El Distrito impuso una multa cercana a los 14 mil millones de pesos y declaró la caducidad del contrato IDU-1647-2020, correspondiente al Grupo 2 de la troncal de la avenida Ciudad de Cali. El consorcio a cargo —integrado por Alca Ingeniería y Castro Tcherassi— había sido contratado para construir 2,5 kilómetros de vía, un puente peatonal, tres estaciones de TransMilenio, tres cicloestaciones y más de 84 mil metros cuadrados de espacio público.

“Contratista que incumpla, contratista que vamos a sancionar. Me comprometí con los bogotanos a agilizar las obras y entregarlas. Este contratista fue el que menos avanzó y prácticamente abandonó la obra; iniciamos un proceso de sanción que llegó a la caducidad y una multa de 14 mil millones de pesos que vamos a exigir que se cumpla y se pague”, afirmó el alcalde Galán.

Retrasos y abandono del proyecto

Cuando la actual Administración recibió la obra, en enero de 2024, el avance era del 47,78 %. Con corte al 30 de junio de 2025, apenas llegó al 62,30 %, cuando ya debía estar terminada.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó 19 reuniones de seguimiento y otorgó todas las garantías para que el contratista cumpliera, pero los retrasos y fallas persistieron. Orlando Molano, director del IDU, explicó:

“Tuvimos que implementar sanciones, imponer multas e incluso llegar a la caducidad. El alcalde nos dio la instrucción de que todas las entidades tomemos posesión del Grupo 2 y avancemos en los trabajos de mitigación, mientras se inicia la nueva obra el próximo año”.

Plan de mitigación en marcha

Tras la toma de posesión, el Distrito adelanta acciones para eliminar riesgos y mejorar la movilidad en la zona:

Sellado de cajas de servicios públicos abiertas.

Reparación de daños en la calzada.

Atención a excavaciones y canalizaciones expuestas.

Retiro de cables sueltos y obstrucciones.

Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial, aseguró que estas labores se concentrarán entre la avenida Bosa y la avenida Villavicencio “para garantizar una movilidad segura”.

Estado del resto de la obra

La troncal de la avenida Ciudad de Cali tiene una extensión total de 7,42 kilómetros divididos en cuatro grupos. El avance general es del 83,37 %, con el Grupo 1 prácticamente terminado (99,99 %), el Grupo 3 en 96,30 % y el Grupo 4 en 74,88 %.

El nuevo contrato para culminar el Grupo 2 se adjudicaría en el segundo semestre de 2025 y las obras comenzarían en 2026.