Vecinos de urbanización en Bicentenario se negaron a recibir reubicados de Chambacú: esto dijo Dumek

En la urbanización San Sebastián, del barrio Ciudad Bicentenario, se presentó un bloqueo de manifestantes motivado, según el alcalde Dumek Turbay, por un profundo acto de estigmatización y exclusión social contra el traslado de familias de Chambacú a esa copropiedad.

Así como hace semanas sucedió en Torres de Sevilla, señala el mandatario, en el barrio Las Palmeras, hoy Cartagena vuelve a ser testigo de un episodio negativo de “cartageneros contra cartageneros con los mismos derechos”, en palabras del alcalde Dumek Turbay, quien expresó:

“Cuando suceden estas cosas en Cartagena es cuando me pregunto ¿dónde está nuestra humanidad?Mucha gente habla y habla de la exclusión social, de las dos Cartagenas, de las brechas sociales entre los barrios estrato alto y los barrios populares; pero lo que está pasando en San Sebastián en Ciudad Bicentenario es inaudito: es literal el cartagenero contra el cartagenero, el cartagenero popular contra uno con los mismos derechos, virtudes y necesidades", señaló Turbay Paz.

Así mismo, sobre la situación, destacó “Acabo de escuchar a uno de los promotores de la protesta decir que en Bicentenario tienen una cultura diferente a los chambaculeros. No sé si es a mí solo, pero esto me enerva por su alta carga de estigmatización social, de racismo, de discriminación contra los más necesitados”.

Cartagena nunca va avanzar si seguimos siendo enemigos de nuestra propia gente. Y algo que debe saber la opinión pública es que San Sebastián está conformado por unidades de Vivienda de Interés Prioritario, con un tope de costo de 90 salarios mínimos, o sea, el apartamento debe costar máximo eso, y muchos de los que viven ahí accedieron a su techo digno por medio de subsidios.

“Entonces, si las familias de Chambacú son seres humanos, tienen cédula, tienen derechos y respiran igual que ellos, no veo por qué no pueden gozar del mismo derecho. Más aún cuando son personas con un reconocimiento legal económico por el derecho adquirido a la vivienda; entonces ellas deciden dónde comprar y dónde vivir, sin superar el tope de la vivienda VIP. Hace más de un mes, cuando sucedió el mismo atropello y rechazo social contra un grupo de familias de Chambacú en Torres de Sevilla, expresé que para tener una mejor ciudad, considero que debe primar la empatía antes que el prejuicio”, dijo Dumek.

Según el alcalde, que estas familias hayan vivido en medio de la miseria en casuchas de tabla y con el manglar y el agua como patio, no les quita su condición de seres humanos con derechos a una vivienda digna.