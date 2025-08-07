“Se me desgarra el alma”: Esposa de Miguel Uribe publica mensaje tras cumplir dos meses del atentado

A través de sus redes sociales, María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay publicó un mensaje en el que expresa su dolor que aún persiste, luego de dos meses del atentado en el que fue victima.

El senador permanece en la Fundación Santa Fe bajo estrictos cuidados médicos, luego de haber sido sometido a varias intervenciones por recibir múltiples impactos de bala en el atentado.

“Ya han pasado dos meses. Gracias Dios, ayúdame más. Amor lindo, me haces una falta tan grande que se me desgarra el alma. Vuelve a mi, permíteselo Dios”, dijo su esposa en su cuenta de Instagram.

Además de su esposa, familiares y personas cercanas han expresado el mismo sentimiento, acompañando y respaldando a la familia del senador en esta situación.