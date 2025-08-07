“La defensa de nuestra soberanía es deber patriótico”: Presidente del Congreso tras tensión con Perú

Colombia

El presidente del Congreso, Lidio García, manifestó su respaldó al presidente Gustavo Petro, al reclamar la soberanía de la Isla Santa Rosa.

Según dijo el senador liberal a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, la defensa de la soberanía del país es un deber patriótico que convoca a todos los sectores, más allá de divisiones políticas.

“La defensa de nuestra soberanía es un deber patriótico que nos convoca a todos, más allá de divisiones políticas. Mediante la Ley N° 32403 del 3 de julio de 2025, Perú reclama la isla Santa Rosa, territorio colombiano. Desde el Congreso declaramos: la soberanía de Colombia es innegociable”.

La defensa de nuestra soberanía es un deber patriótico que nos convoca a todos, más allá de divisiones políticas. Mediante la Ley N° 32403 del 3 de julio de 2025, Perú reclama la isla Santa Rosa, territorio colombiano. Desde el Congreso declaramos: la soberanía de Colombia es… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) August 7, 2025

Agregó el presidente del Congreso que “custodiaremos cada centímetro de nuestra patria, un legado ancestral que preservaremos para las futuras generaciones. Colombia está unida en esta causa”.

Oposición asegura que tensión por Isla Santa Rosa es una “cortina de humo”

Entre tanto, desde la oposición, la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, indicó que es falso que Perú esté robando terrenos de Colombia. De hecho, señaló que se trata de una cortina de humo por parte del presidente Gustavo Petro.

“Petro está tratando de distraer la atención porque quiere ocultar el bloqueo de los campesinos, de los parameros, los carboneros y los esmeralderos. O sea, no va a poder hacer la celebración del Día de Fundación de Colombia en Boyacá. Le toca inventarse que la va a hacer en Leticia y le toca apelar a una mentira, y es que Perú se está robando terrenos de Colombia. Es falso”.

Aún así, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landinez, señaló que la soberanía la isla de Santa Rosa tiene que definirse en una negociación bilateral de Estado a Estado, motivación en la que acompañan al presidente Gustavo Petro.

“Hay algo todavía mucho más grave, es que si aceptamos la posición del Perú, Colombia se quedaría sin acceso al río Amazonas, que eso no puede permitirse. Por eso estamos acá en Leticia, acompañando al presidente Gustavo Petro y acompañando las reclamaciones legítimas que hace como jefe de Estado”.