Prohíben importante giro en la calle 60 en Ibagué

Ibagué

Con sorpresa han recibido los ibaguereños la decisión de prohibir el giro a la izquierda a la altura de la calle 60 con séptima, en el sentido de la avenida Guabinal hacia la carrera Quinta, la señal de tránsito fue ubicada el 6 de agosto.

Lo que llama la atención es que hasta el momento la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Movilidad no ha hecho la socialización de esta medida, pero lo que si iniciaron fueron las sanciones por parte de los agentes de tránsito.

“Este tipo de medidas deben ser socializadas por parte de las autoridades de tránsito previo a la prohibición de este tipo de giro que son muy utilizados por los conductores”, dijo Juan Camilo Restrepo, conductor de un vehículo de servicio público.

“Ahora los conductores que venimos desde la avenida Ambalá y queremos tomar la calle 60 en sentido contrario, debemos dar más vueltas, no tenemos claro, lo que, si es que esto va a perjudicar la movilidad”, sostuvo Alejandro Gómez otro conductor que opinó sobre esta medida.

“Creo que se saturará más la carrera Quinta, ese giro entonces nos tocará hacerlo en esta vía principal afectando más la movilidad, esperemos que no sea una decisión que sature más la calles 60, que una solución no sea para peor”, resaltó Martha Martines, conductora que realizaba habitualmente este giro.

Se espera que las autoridades de tránsito socialicen y sustenten esta medida debido a que este giro era muy utilizado por conductores que se movilizan por esta zona con el fin de llegar a Prados del Norte, tomar nuevamente la calle 60 en sentido contrario o buscar llegar a los barrios de la comuna 5.