Procuraduría pide explicaciones por obra vial en Cesar que costó más de $62 mil millones

La Procuraduría General de la Nación, requirió a las entidades competentes información detallada sobre la obra de la segunda calzada Valledupar–La Paz, en el departamento de Cesar, cuyo valor asciende a $62.492 millones.

El Ministerio Público planteó inquietudes relacionadas con el diseño del separador central, la extensión de la vía y las razones para excluir del contrato la construcción del puente sobre el río Cesar, punto que según la Contraloría General de la República podría generar un detrimento patrimonial.

Durante una mesa de trabajo, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) se comprometió a presentar un informe técnico sobre el separador, el puente y la extensión de la vía, así como a entregar las decisiones judiciales relacionadas con el proyecto.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) deberá explicar los fundamentos técnicos y jurídicos para la exclusión del puente y confirmar si existe un convenio con la Alcaldía de Valledupar para completar el tramo urbano no incluido en el contrato.

La Procuraduría advirtió que mantendrá el control preventivo para evitar que la obra se convierta en un “elefante blanco”, pues aunque Findeter afirma que la calzada es funcional en su estado actual, persisten presuntos faltantes y preocupaciones técnicas y sociales sobre la seguridad vial.