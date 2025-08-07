Procuraduría formuló cargos por presuntas irregularidades en contratación del ICA en Bucaramanga

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Deyanira Barrero León, exgerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Así como contra Edilberto García Sierra y Alberto Castellanos Trujillo, quienes hicieron parte del comité evaluador en un proceso de contratación para adecuar la infraestructura del laboratorio de diagnóstico fitosanitario en Bucaramanga.

Según el ente de control los tres investigados habrían incurrido en posibles irregularidades que afectaron el debido proceso dentro de la convocatoria pública.

Puede leer: Alcaldía y embajada de El Salvador compartirán experiencias sobre trabajos con reclusos

El comité evaluador no habría tramitado oportunamente las observaciones de los oferentes ni estudiado las propuestas dentro del plazo establecido, incumpliendo lo estipulado en el pliego de condiciones.

Uno de los hechos más graves señalados por la Procuraduría es que el informe de evaluación fue enviado con un retraso de 19 días frente a la fecha prevista en el cronograma.

Más noticias: En Bucaramanga delincuentes están enviando coronas fúnebres a comerciantes para extorsionarlos

Esta dilación según el Ministerio Público pudo impedir que los proponentes formularan observaciones dentro de los plazos perentorios, afectando la transparencia del proceso.

La exgerente Barrero León también es señalada porque presuntamente desconoció los tiempos establecidos en el cronograma del proceso de selección.

La entonces directora del ICA tenía el deber de garantizar el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso.

Le sugerimos: Por paro minero hay alza en los precios de verduras en la Central de Abastos de Bucaramanga

La Procuraduría Cuarta Delegada para la Contratación Estatal calificó a título de culpa gravísima, de manera provisional, la conducta de los tres implicados.

El proceso continúa en etapa de investigación disciplinaria.